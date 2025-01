Emirates: Modernisierte 777 mit Premium Economy erstmals in Wien gelandet

Wien ist neben Genf, Zürich und Brüssel die vierte Stadt im europäischen Streckennetz der Fluggesellschaft, die mit der modernisierten Boeing 777 angeflogen wird. Emirates hatte bereits mehrfach Geschichte geschrieben, so war sie auch die erste und einzige Fluggesellschaft, die Wien regulär mit dem A380 bedient, wie in dem im März 2024 erschienen Bildband "Die Erstlandung des Emirates A380 auf dem Flughafen Wien" nachzulesen ist.

Das umgebaute Flugzeugmodell mit Premium Economy wird einmal täglich am Flughafen Wien landen. Der Emirates-Flug EK126 startet um 21:45 Uhr in Wien und kommt am nächsten Tag um 6:25 Uhr in Dubai an. Der Rückflug, EK125, hebt um 15:40 Uhr in Dubai ab und landet um 18:50 Uhr in Wien. Alle Zeiten sind Ortszeiten.

Von Dubai aus können derzeit 20 weitere Ziele mit der Premium Economy erkundet werden, darunter Sydney und Melbourne.

(red / EK)