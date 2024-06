Fotostrecke: Emirates feierte 20 Jahre Wien-Verbindung mit Tanzeinlage

Im Jahr 2004 nahm Emirates den Linienverkehr nach Österreich auf, 10 Jahre später landete erstmals ein A380 der Gesellschaft auf einem regulären Linienflug in Wien. Kürzlich erschien dazu übrigens ein eigener Bildband des österreichischen Luftfahrtjournalisten und Austrian Wings Autors Patrick Huber.

Das 20-jährige Bestehen der Linienverbindung zwischen Österreich und Dubai durch Emirates sollte ursprünglich bereits Anfang Mai mit einer Tanzeinlage auf dem Vorfeld des Wiener Flughafens gebührend gefeiert werden. Doch just an diesem Tag stand der Flughafen Dubai unter Wasser, was zu einer enormen Verspätung des Fluges und damit zur Absage des Events führte.

Am gestrigen 10. Juni war es schließlich soweit. Die Tanzschule Svabek empfing den aus Dubai kommenden A380 und seine Passagiere mit einer zünftigen österreichischen Tanzeinlage.

Fotoimpressionen

(red FZ)