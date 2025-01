Feuer an Bord: Notlandung von Cathay Pacific A350

Kurz nach dem Start in Boston (USA) meldeten die Piloten eines A350 von Cathay Pacific einen Brand an Bord. der Zweistrahler konnte sicher notlanden.

Gestern startete der Airbus A350-1000, B-LXM, der Cathay Pacific in Boston (USA) mit Ziel Hong Kong. Laut dem "Aviation Herald" befanden sich 302 Personen an Bord. Kurz nach dem Start meldeten sich die Piloten mit angelegten Sauerstoffmasken über Funk und erklärten eine Luftnotlage wegen eines Brandes an Bord des Flugzeuges. Sie taten die Notwendigkeit einer sofortigen Notlandung kund.

Wenig später dann die erneute Meldung: Das Feuer sei gelöscht, man habe nun Zeit, noch Kraftstoff abzulassen, um das Gewicht für die Notlandung zu reduzieren. Etwa eine Stunde nach dem Start landete der Airbus sicher in Boston. Der Vorfall ist nun Gegenstand einer Untersuchung.

"High level emergency”

Feuer und Rauch sowie der Verdacht darauf zählen zu den gefährlichsten Zwischenfällen an Bord von Verkehrsflugzeugen und werden deshalb als “High level emergency” behandelt. Eine sofortige Landung ist das Standardverfahren, sofern die Quelle des (vermuteten) Rauches nicht umgehend lokalisiert und ausgeschaltet werden kann.

Im Jahr 1987 verunglückte eine Boeing 747-244B Combi von South African Airways, nachdem an Bord aus bis heute ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen war, alle 159 Insassen starben. Hierzu verweist Austrian Wings auch auf das Buch "Tödliche Flammen im Frachtraum - der mysteriöse Absturz der ,Helderberg'", das dieses Unglück und die möglichen dramatischen Auswirkungen von Feuer und Rauch an Bord von Verkehrsflugzeugen ausführlich beleuchtet.

Am 2. September 1998 stürzte eine MD-11 der Swissair vor Halifax in den Atlantik, nachdem ein Feuer zu einem Totalausfall aller Instrumente führte und ins Cockpit eingedrungen war – alle 229 Menschen an Bord fanden den Tod, dieser Absturz ist bis heute das schwerste Unglück in der Geschichte der Schweizer Luftfahrt.

(red )