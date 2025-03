Boeing 737 von American Airlines geht in Flammen auf

Fug American Airines 1006 war am 13. März 2025 um 16:51 Uhr in Colorado Springs mit dem Ziel Dallas gestartet. Das eingesetzte Flugzeug war die etwa mehr als 15 Jahre alte Boeing 737-800 mit dem Kennzeichen N885NN und mehr als 170 Menschen an Bord. Wie verschiedene US-Medien berichten, traten während des Reisefluges Triebwerksprobleme auf. Die Rede ist von "Vibrationen". Die Piloten leiteten ihre Maschine aus diesem Grund nach Denver um.

Kurz nach der Landung brach in Triebwerk Nummer 2 (das ist das auf der rechten Seite) ein Feuer aus. Die Stewards und Stewardessen evakuierten die Kabine. Passagiere brachten sich über die Notausstiege in Sicherheit. Fotos zeigen wie viele von ihnen auf der linken Tragfläche stehen und auf Hilfe warten. Die Airportfeuerwehr griff rasch in das Geschehen ein.

Laut US-Angaben musste etwa ein Dutzend Passagiere mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden.

(red GN)