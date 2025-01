Lufthansa fliegt erstmals mit Airbus A380 nach Denver

Lufthansa fliegt im kommenden Sommer mit dem größten Passagierflugzeug der Welt, dem Airbus A380, erstmals nach Denver (USA). Die Hauptstadt Colorados ist damit das sechste Ziel für die A380. Erstflug ist der 30. April 2025.

Der Flughafen am Fuß der Rocky Mountains wird täglich von München aus angeflogen. Die A380 startet unter der Flugnummer LH480 um 11:15 Uhr und landet in Denver um 13:45 Uhr Ortszeit. Der Rückflug erfolgt um 16:15 Uhr mit Landung in München um 10:50 Uhr am Folgetag.

„Die Airbus A380-Verbindung nach Denver ist nicht nur für Lufthansa eine Premiere, sondern auch für den Flughafen selbst. Zum ersten Mal wird dort ein Linienflug mit einem Flugzeug dieser Größenordnung landen. Passagiere, Flughafenbesucher und Crews lieben die A380, das Flugerlebnis und das Raumgefühl. Zugleich bietet die A380 mehr Premiumsitze als jedes andere Flugzeug“, sagt Heiko Reitz, CCO Lufthansa Airlines.

Das Lufthansa Drehkreuz München beheimatet in diesem Sommer insgesamt acht Airbus A380 mit jeweils 509 Sitzplätzen. Flugziele sind New York (JFK), Boston, Washington, Los Angeles, Delhi und Denver. Die A380 bietet acht Plätze in der First Class, 78 Plätze in der Business Class sowie 52 Plätze in der Premium Economy und 371 in der Economy.

Mit Denver bietet Lufthansa ihren Fluggästen ein attraktives Reiseziel. Die nordamerikanische Metropole ist der Ausgangsort für Aktivitäten in den Rocky Mountains und ein Eldorado für Sport- und Naturbegeisterte. Über das Drehkreuz Denver des Star Alliance Partners United Airlines können Lufthansa Fluggäste außerdem weitere 170 Ziele erreichen, darunter beliebte Destinationen wie Phoenix, Las Vegas und Honolulu.

Lufthansa fliegt seit neun Jahren nonstop von München nach Denver und seit 25 Jahren ab Frankfurt. Im Sommer 2025 werden insgesamt vier tägliche Flüge angeboten – zwei ab München und zwei ab Frankfurt.

(red / LH)