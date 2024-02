Ukrainische Heimatschützer schießen weiteres russisches Flugzeug ab

Die ukrainische Luftabwehr konnte mindestens eine Suchoi Su-34 der russischen Aggressoren abschießen. Unbestätigten Meldungen zufolge könnte auch eine zweite Su-34 der russischen Invasionsarmee vom Himmel geholt worden sein.

Über das Schicksal der Besatzungsmitglieder lagen vorerst keine Informationen vor.

Internationale Experten gehen davon aus, dass Russland seit Beginn seines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine bereits 15 bis 20 Prozent aller einsatzfähigen Su-34 verloren hat.

Hintergrund

Auf Befehl des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin überfielen russische Truppen die Ukraine am 22. Februar 2022. Die ukrainischen Streitkräfte leisten seither erbittert Widerstand gegen den russischen Aggressor, dessen Armee nahezu tagtäglich schwerste Kriegsverbrechen an ukrainischen Zivilisten und (gefangenen) ukrainischen Soldaten begeht. Russland hatte in den Verträgen von Budapest 1994 die territoriale Integrität der Ukraine in ihren damaligen Grenzen inkl. Krim und Donbas anerkannt und seither das Völkerrecht wiederholt gebrochen: 2014 mit der Besetzung der ukrainischen Krim und im gleichen Jahr mit dem Einmarsch in den ebenfalls zur Ukraine gehörenden Donbas. Vor knapp 2 Jahren erfolgte dann der nächste Bruch des Völkerrechts durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, der bis heute andauert.

(red)