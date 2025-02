Ambulanzjet mit Kind an Bord stürzt in Philadelphia in Wohngebiet

Erneut hat sich in den USA ein schweres Flugzeugunglück ereignet. Ein Amublanzflugzeug mit sechs Personen an Bord stürzte in der US-Metropole Philadelphia mitten in eine Wohngebiet. Die Einsatzkräfte rechnen nicht damit, noch Überlebende zu finden.

Das verunglückte Flugzeug war eine Maschine vom Typ Learjet 55 mit der Kennung XA-UCI und der Seriennummer 55-032, Baujahr 1981. Neben der vierköpfigen Besatzung (2 Piloten, 1 Arzt, 1 Pfleger) befanden sich ein Kind als Patient und dessen Mutter an Bord. Das Mädchen war zuvor in Philadelphia medizinisch behandelt worden und sollte nun mit seiner Mutter zurück in die Heimat Mexiko geflogen werden, wie US-Medien unter Berufung auf Shai Gold berichten. Gold ist der Sprecher des betroffenen Unternehmens mit dem Namen Jet Rescue Air Ambulance. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben 10 Ambulanzjets (1 Learjet 60, 1 Learjet 36, 6 Jearjet 35, 2 Learjets 55) und 1 Ambulanzhubschrauber.

Der nun verunglückte Learjet 55 war gestern gegen 18 Uhr Lokalzeit in Philadelphia gestartet und zunächst auf dem Weg zum Springfield-Branson National Airport in Missouri, wo das Flugzeug für den Weiterflug nach Tijuana, Mexiko, betankt werden sollte. Doch kurz nach dem Start stürzte die Maschine aus unbekannter Ursache in ein Wohngebiet. Laut US-Berichten soll sich die Maschine nur rund 40 Sekunden in der Luft befunden haben, ehe sie verunglückte. Die größte erreichte Flughöhe lag laut ADS-B Daten bei nur etwa 1.600 Fuß. Seitens der Besatzung wurde nach bisherigen Erkenntnissen kein Notruf abgesetzt.

Videos in sozialen Medien zeigen einen steilen Sturzflug und danach eine gewaltige Explosion. Die Sinkrate beim Aufprall soll 11.000 Fuß pro Minute betragen haben. Es wird davon ausgegangen, dass alle 6 Menschen an Bord des Flugzeugs ums Leben gekommen sind. Über die Anzahl möglicher Todesopfer auf dem Boden liegen noch keine gesicherten Informationen vor. Mindestens 6 Anrainer wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

Text: Patrick Huber

Mitarbeit: MK