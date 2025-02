Lufthansa Technik erweitert Komponentenwerkstatt in Tulsa

Lufthansa Technik Component Services (LTCS), ein hundertprozentiges US-Tochterunternehmen von Lufthansa Technik, hat am Donnerstag mit dem Ausbau seines Werks am Tulsa International Airport begonnen. Der Spatenstich leitet die nächste Phase eines millionenschweren Investitionsprogramms ein, um Lufthansa Technik als einen der führenden Anbieter von Überholungs-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Flugzeugkomponenten in Amerika zu stärken.

Durch die Standorterweiterung wird die Gesamtfläche des Werks um 2.300 auf über 13.000 Quadratmeter erhöht. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist bis Ende 2025 geplant. Dort sollen die Verwaltung sowie eine modernisierte Avionik-Werkstatt einziehen. Das Projekt umfasst zudem die Renovierung der bestehenden Hangars. Der durch den Umzug frei gewordene Raum soll künftig als Werkstattfläche genutzt werden, wodurch die Produktionskapazität gesteigert wird. Insgesamt werden 90 zusätzliche Arbeitsstationen geschaffen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Zusätzlich zur Kapazitätserweiterung plant LTCS neue Dienstleistungen einzuführen, darunter die Reparatur von Integrated Drive Generators (IDG). Diese wichtigen Komponenten sorgen dafür, dass die Drehzahl der Triebwerke in eine gleichbleibende Generatordrehzahl umgewandelt wird, um das Flugzeug mit Strom zu versorgen. Erst kürzlich führte LTCS bereits Reparaturservices für Air Data Inertial Reference Units (ADIRUs) ein. Diese Geräte liefern entscheidende Informationen über die Geschwindigkeit, Flughöhe und Position des Flugzeugs.

Über Lufthansa Technik Component Services

Lufthansa Technik Component Services (LTCS), ein hundertprozentiges US-Tochterunternehmen von Lufthansa Technik, ist auf Dienstleistungen für Flugzeuggeräte in Amerika spezialisiert. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und beschäftigt mehr als 730 Mitarbeitende an elf Standorten in Nord-, Mittel- und Südamerika. LTCS bietet ein umfassendes Serviceangebot, darunter die Reparatur und Überholung von Avionik-, Hydraulik-, Pneumatik-, Kraftstoffkomponenten und Sicherheitsequipment. Das Portfolio am Hauptstandort am Tulsa International Airport umfasst Dienstleistungen für etwa 4.000 Partnummern. Mit der kürzlich erfolgten Übernahme von ETP Thermal Dynamics wurden die Reparaturfähigkeiten in Tulsa nochmals ausgebaut.

Über Lufthansa Technik

Der Lufthansa Technik Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen. Mehr als 24.000 Mitarbeiter sind für den international zertifizierten Instandhaltungs-, Herstellungs- und Entwicklungsbetrieb an dutzenden Standorten rund um den Globus tätig. Das Angebot von Lufthansa Technik umfasst das gesamte Service-Spektrum für Verkehrs-, VIP- und Special-Mission-Flugzeuge. Dazu gehören die Wartung, Reparatur, Überholung und Modifikation sowohl von ganzen Flugzeugen als auch von ihren Triebwerken, Komponenten und Fahrwerken sowie die Herstellung von innovativen Kabinenprodukten und eine digitale Flottenbetreuung.

