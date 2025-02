Österreichs Eurofighter erhalten dringend notwendige technische Updates

Die 15 österreichischen Eurofighter der Tranche 1 sind technologisch schon lange nicht mehr state of the art - zu verantworten hat diesen katastrophalen Zustand primär der ehemalige SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos mit seinem umstrittenen Vergleich, der zur "technischen Kastration" der österreichischen Eurofighter führte. Skandalöserwweise musste sich Darabos für sein Handeln nie vor einem Gericht dafür verantworten (obwohl die Staatsanwaltschaft in der Causa ermittelte, Austrian Wings berichtete), sondern erhielt stattdessen nach seinem Ausscheiden aus der Bundespolitik einen gut dotierten Posten in der burgenländischen Landesregierung.