Während die F-16 bereits länger zur Verteidigung der vom Terrorstaat Russland völkerrechtswidrig überfallenen Ukraine im Einsatz sind, ist die MIrage 2000 ein Nezugang. Frankreich übergab nun die ersten Mehrzweckkampfflugzeuge des Typs Mirage 2000-5F an die ukrainischen Verteidigungskräfte. Zuvor waren ukrainische Piloten und Techniker an dem neuen Typ ausgebildet worden.

Laut einem Bericht des renommierten österreichischen Militärmagazins "Militär Aktuell" verfügen die Mirage 2000-5F über "Luft-Boden-Waffen wie die raketengetriebene Lenkbombe AASM-250 Hammer", womit sie besser als die "primär für den Luftkampf optimierten F-16" für die Bekämpfung von Bodenzielen aus der Luft geeignet seien.

Der Terrorstaat Russland reagierte indes prompt: Er versprach jedem ukrainischen Piloten, der mit einer MIrage 2000 überläuft, 1 Million Dollar Belohnung.

In den vergangenen 3 Jahren, so lange tobt der von täglichen Kriegsverbrechen der russischen Aggressoren gezeichnete Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bereits, hat sich allerdings kein einziger ukrainischer Kampfjet-Pilot nach Russland abgesetzt. Die Chancen für Russland, einen Mirage 2000 Jet durch einen Überläufer zu erhalten, dürften also sehr gering sein.

