Air Serbia mit neuer Verbindung nach Tiflis

Die nationale Fluggesellschaft Serbiens wird auf dieser Strecke drei Flüge pro Woche durchführen, und zwar montags, donnerstags und sonntags ab Belgrad, während die Flüge ab Tiflis dienstags, freitags und sonntags durchgeführt werden. Tickets ab Wien über Belgrad sind bereits in allen gängigen Systemen und in der Air Serbia Verkaufstelle in Österreich verfügbar.

„Mit der Einführung der Verbindung zwischen Belgrad und Tiflis öffnen wir die Tür zu einer Stadt, in der alte Tradition und moderner Geist auf einzigartige Weise zusammenkommen, und verbinden Serbien direkt mit der Kaukasus-Region. In Georgien gibt es eine große Diaspora, weshalb wir erwarten, dass unser Streckennetz ihnen erleichtert, von Tiflis über Belgrad nach Amerika, Westeuropa und in den Westbalkan zu reisen. Wir sind überzeugt, dass ein erheblicher Teil unserer Umsteigepassagiere aus Georgien kommen wird und dass Georgien selbst ein attraktives Reiseziel für Passagiere aus Serbien und der Region sein wird. Ganz gleich, ob Sie Tiflis aus touristischen oder geschäftlichen Gründen besuchen – wir sind sicher, dass Sie mit vielen positiven Eindrücken nach Hause zurückkehren werden“, sagte Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy, Air Serbia.

Air Serbia bietet nach eigenen Angaben gute Anschlussmöglichkeiten von Wien über Belgrad nach Tiflis.

(red GP)