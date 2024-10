Air Serbia ab Jänner 2025 neu nach Shanghai

Nationale serbische Fluggesellschaft nimmt dritten Linienflug in die Volksrepublik China auf.

Air Serbia wird ab dem 11. Januar 2025 eine Direktverbindung zwischen Belgrad und Shanghai (Flughafen Shanghai Pudong - PVG) in der Volksrepublik China aufnehmen. Die nationale Fluggesellschaft wird diese Strecke in der kommenden Wintersaison zweimal wöchentlich von der serbischen Hauptstadt Belgrad bedienen. Die Flüge nach Shanghai finden dienstags und samstags statt, während die Rückflüge von Shanghai nach Belgrad mittwochs und sonntags stattfinden. Auch im kommenden Sommerflugplan, der am 30. März 2025 beginnt, wird die Strecke von Air Serbia bedient. Die Tickets sind bereits im Verkauf.

„Vor nur neun Tagen, am Montag, den 30. September 2024, haben wir die Linienflüge zwischen Belgrad und Guangzhou aufgenommen. Dies ist nach Tianjin, unser zweites Ziel in der Volksrepublik China. Mit der Einführung von Direktflügen nach Shanghai am 11. Januar 2025, der Visafreiheit und dem kürzlich unterzeichneten Freihandelsabkommen tragen wir zur weiteren Stärkung der wirtschaftlichen, geschäftlichen, touristischen und kulturellen Beziehungen zwischen Serbien und China bei. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Linienflüge zwischen der serbischen Hauptstadt und Shanghai einen schnelleren Geschäfts- und Tourismusverkehr sowie einen effizienteren Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen unseren beiden befreundeten Ländern ermöglichen werden“, sagte Jiri Marek, CEO von Air Serbia.

Shanghai liegt im Osten Chinas an der Küste des Ostchinesischen Meeres, etwa gleich weit entfernt von Peking im Norden und Guangzhou im Süden. Die Stadt hat einen der größten Häfen der Welt und ist das wichtigste Industrie- und Handelszentrum der Volksrepublik China. Die Stadt und seine Gemeinde Shanghai sind das bevölkerungsreichste städtische Gebiet in China. Nach offiziellen Angaben lebten im Jahr 2023 rund 24 Millionen Menschen im Verwaltungsgebiet der Stadt Shanghai.

Der internationale Flughafen Shanghai Pudong (IATA-Code: PVG, ICAO-Code: ZSPD) befindet sich etwa 30 Kilometer östlich des Stadtzentrums von Shanghai. Er erstreckt sich über 40 Quadratkilometer entlang der Küste im Osten Pudongs und ist ein wichtiges Luftdrehkreuz für Ostasien. Allein im Jahr 2023 beförderte der Flughafen über 54 Millionen Passagiere.

Mit der Einführung von Flügen nach Shanghai bietet Air Serbia ihren Passagieren gute Verbindungen von Ostchina über Belgrad nach Wien, Budapest, Prag, Laibach, und in viele weitere Städte ihres Streckennetzes.

Wien – Shanghai Pudong Winterflugplan (W25) – Ortszeit

Flugnr. Von bis Freq. Abflug Abflug Zeit Ankunft Ankuft Zeit Reisezeit JU 315 11-Jan-25 28-Feb-25 Montag, Freitag Wien (VIE) 20:50 Belgrad (BEG) 22:10 JU 986 11-Jan-25 28-Feb-25 Montag, Freitag Belgrad (BEG) 00:45+1 Shanghai (PVG) 19:10+1 15:10h JU 987 11-Jan-25 28-Feb-25 Mittwoch, Sonntag Shanghai (PVG) 22:25 Belgrad (BEG) 04:45+1 JU 310 11-Jan-25 28-Feb-25 Mittwoch, Sonntag Belgrad (BEG) 07:45+1 Wien (VIE) 09:15+1 17:50h

(+1) – Ankunft am nächsten Tag Ortszeit.

Wien - Guangzhou Winter Saison (W24/25) – Ortszeit

Flugnr. von bis Freq. Abflug Abflug Zeit Ankunft Ankuft Zeit Reisezeit JU 315 30-Mar-25 08-Okt-25 Montag, Freitag Wien (VIE) 20:45 Belgrad (BEG) 22:05 JU 988 30-Mar-25 08-Okt-25 Montag, Freitag Belgrad (BEG) 06:50+1 Shanghai (PVG) 23:30+1 20:45h JU 989 30-Mar-25 08-Okt-25 Mittwoch, Sonntag Shanghai (PVG) 01:30 Belgrad (BEG) 07:20+1 JU 312 30-Mar-25 08-Okt-25 Mittwoch, Sonntag Belgrad (BEG) 12:35+1 Wien (VIE) 14:05+1 18:35h

(+1) – Ankunft am nächsten Tag Ortszeit.

(red / JU)