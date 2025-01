Air Serbia fliegt zweimal wöchentlich nach Shanghai

Der erste Flug JU986 hob am Samstag den 11. Jänner um 00:45 Uhr in Richtung der größten Stadt Chinas ab. In der Wintersaison wird die serbische Fluggesellschaft zwei Flüge pro Woche in diese Stadt anbieten: dienstags und samstags nach Shanghai und mittwochs und sonntags zurück nach Belgrad. Die Verbindung wird auch in der kommenden Sommersaison fortgesetzt, die am 30. März 2025 beginnt, dann starten die Flüge in Belgrad jeweils dienstags und freitags.

Die Eröffnung des ersten Direktflugs nach Shanghai wurde von hochrangigen Vertretern der serbischen Regierung, dem Botschafter der Volksrepublik China in Serbien, S.E. Li Ming, sowie Vertretern der Luftfahrtbehörden, Branchenpartnern, Mitarbeitern und Medien gefeiert.

„Wir freuen uns sehr, eine neue Direktverbindung zwischen Belgrad und der Volksrepublik China aufzunehmen. Shanghai ist eine der dynamischsten Städte der Welt und ein bedeutendes Wirtschafts- und Kulturzentrum. Ich möchte allen Partnern und Mitarbeitern von Air Serbia danken, die mit ihrem Engagement dazu beigetragen haben, dass wir das Jahr 2025 erfolgreich beginnen können. Der Start der Direktflüge nach Shanghai ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung unserer strategischen Ziele und stärkt die Position von Air Serbia als führende Fluggesellschaft im regionalen und internationalen Luftverkehr“, sagte Jiri Marek, CEO von Air Serbia.

Air Serbia fliegt den Flughafen Shanghai Pudong (IATA: PVG, ICAO: ZSPD) an, der etwa 30 Kilometer östlich des Stadtzentrums liegt. Von Wien aus kann man Shanghai nun auch bequem über Belgrad erreichen:

Wien – Shanghai Pudong Winterflugplan (W25) – Ortszeit

Flugnr. Von bis Freq. Abflug Abflug Ankunft Ankuft Reisezeit JU 315 11-Jan-25 28-Feb-25 Montag, Freitag Wien (VIE) 20:50 Belgrad (BEG) 22:10 JU 986 11-Jan-25 28-Feb-25 Montag, Freitag Belgrad (BEG) 00:40+1 Shanghai (PVG) 18:55+1 15:05h JU 987 11-Jan-25 28-Feb-25 Mittwoch, Sonntag Shanghai (PVG) 22:25 Belgrad (BEG) 04:45+1 JU 310 11-Jan-25 28-Feb-25 Mittwoch, Sonntag Belgrad (BEG) 07:45+1 Wien (VIE) 09:15+1 17:50h

(+1) – Ankunft am nächsten Tag Ortszeit.

Wien - Shanghai Pudong Sommerflugplan (S25) – Ortszeit

Flugnr. von bis Freq. Abflug Abflug Ankunft Ankuft Reisezeit JU 311 30-Mar-25 08-Okt-25 Dienstag, Freitag Wien (VIE) 09:45 Belgrad (BEG) 11:05 JU 986 30-Mar-25 08-Okt-25 Dienstag, Freitag Belgrad (BEG) 13:50 Shanghai (PVG) 06:30+1 14:45h JU 987 30-Mar-25 08-Okt-25 Donnerstag, Sonntag Shanghai (PVG) 09:00 Belgrad (BEG) 15:50 JU 314 30-Mar-25 08-Okt-25 Donnerstag, Sonntag Belgrad (BEG) 18:35 Wien (VIE) 20:05 17:05h

(+1) – Ankunft am nächsten Tag Ortszeit.

Mit der Aufnahme von Flügen nach Shanghai bietet Air Serbia eine, nach eigenen Angaben, "hervorragende Anbindung" von Ostchina über Belgrad zu Städten wie Wien, Budapest, Ljubljana und vielen anderen Zielen in ihrem Netzwerk.

(red / JU)