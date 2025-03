Austrian Airlines stellt Kommunikation ganzheitlich auf

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Mit 1. April 2025 stellt Austrian Airlines das Thema Kommunikation ganzheitlich auf. Ingrid Gogl (39) wird die Leitung des neu etablierten Bereiches „Brand & Communication“ übernehmen, wo die Themen Kommunikation, Marketing und Brand Management künftig gebündelt sind. Gogl wechselt zu Austrian Airlines von TGW Logistics, wo sie seit 2023 als Director Marketing, Communications & Brand tätig ist.

Ingrid Gogl verfügt über internationale Erfahrung im Kommunikations- und Marketingbereich sowie in der strategischen Markenführung. Zusätzlich bringt sie mit ihrer Expertise in Vertrieb, Business Development und Transformation ein breites Spektrum an Erfahrung mit. Ihre Karrierestationen beinhalten unter anderem Positionen wie jene als Leiterin Digital & Brand bei der ÖBB Holding, wo sie später auch den Communications Newsroom mitaufgebaut und geführt hat. Als Vice President Marketing & Communications bei Yunex Traffic in München begleitete sie die Ausgliederung der Siemens ITS und Implementierung als eigenständige Marke.

In ihrer künftigen Rolle hat sich Ingrid Gogl zum Ziel gesetzt, der Marke Austrian Airlines gemeinsam mit ihrem Team neue Schubkraft zu verleihen. Die Kombination von Branding, Marketing und Kommunikation in einem 360-Grad Ansatz soll dafür die ideale Basis bilden. Im neuen Bereich Brand & Communication ist Barbara Greul mit ihrem Team weiterhin die Ansprechperson für externe und interne Kommunikation, Aniela Sulej verantwortet alle Themen rund um Marketing und Werbung. Die Position des Head of Brand Strategy & Design ist aktuell ausgeschrieben.

„Ich freue mich, dass wir mit Ingrid Gogl einen Kommunikationsprofi mit umfassender Expertise gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie das Thema Kommunikation ganzheitlich aufstellen, egal ob in Richtung Medien, Mitarbeiter, Kunden oder weitere Stakeholder. Mit einer integrierten 360-Grad Kommunikation werden wir die Marke Austrian Airlines weiter stärken – auch in Hinblick auf den 70. Geburtstag unseres Unternehmens im Jahr 2027, zu dem sich Austrian Airlines in Top-Form zeigen will“, so Austrian Airlines CEO Annette Mann.

(red / OS)