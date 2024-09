Zu dem Zwischenfall kam es im indischen Chennai. Passagiere befanden sich nicht an Bord.

Während die Boeing 777-300ER, A6-ECZ, am 24. September auf dem Flughafen von Chennai für den Rückflug nach Dubai betankt wurde, brach im Bereich der APU ein Feuer aus. Dichter Rauch drang aus dem Heck der Triple Seven. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur die Crew aber keine Passagiere an Bord.

Die Flughafenfeuerwehr war rasch zur Stelle und löschte das Feuer.

