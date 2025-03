Lufthansa Group steigert Anteil von Frauen in Führungspositionen auf über 25 Prozent

Ein Viertel der Führungskräfte in den drei obersten Führungsebenen nun weiblich.

Die Lufthansa Group hat im ersten Quartal 2025 das Ziel von 25 Prozent an weiblichen Führungskräften erreicht. Vor sechs Jahren hatte die IATA, die International Air Transport Association als Dachverband und Zusammenschluss von über 300 Fluggesellschaften weltweit, das Ziel „25by2025“ zur Verbesserung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in der Luftfahrtindustrie ins Leben gerufen. Mehr als 200 Aviation-Unternehmen haben sich diesem Ziel verpflichtet.

Michael Niggemann, als Mitglied des Vorstandes der Deutschen Lufthansa AG verantwortlich für die Bereiche Personal & Recht: „Wir freuen uns, den Anteil von Frauen in Führungspositionen konzernweit auf über 25 Prozent gesteigert zu haben. Das ist zugegebenermaßen noch immer zu wenig – die Schritte sind manchmal klein und etwas mühsam, aber gerade deshalb besonders wichtig und notwendig. Ziel ist und bleibt eine nachhaltige Entwicklung ohne Diskriminierung eines Geschlechts. Besonders stolz sind wir auf die beeindruckenden Zuwächse im Bereich Technik. Den eingeschlagenen Weg werden wir nun konsequent weiter gehen – durch Talent-Förderprogramme und Vorgaben zur Sichtbarkeit von Kandidatinnen im Bewerbungsprozess. Wir wollen und werden das volle Potenzial an talentierten Nachwuchskräften ausschöpfen.“

Der Anteil von weiblichen Führungskräften in den drei obersten Führungsebenen unterhalb des Konzernvorstands liegt in der Lufthansa Group bei 25,3 Prozent. Um die Anzahl der weiblichen Führungskräfte zu erhöhen, startete die Lufthansa Group ein weltweites Programm für Frauen in Führungspositionen.

(red / LH)