US-Führungsteam komplett: Lufthansa Technik setzt auf Wachstum

Lufthansa Technik hat eine Schlüsselposition in Amerika neu besetzt. Tobias Baumgart hat im Februar 2025 die Rolle des Geschäftsführers und Leiters Operations Americas bei Lufthansa Technik Component Services übernommen. Mit dieser neuesten Ernennung ist die letzte Stelle nach einer Management-Rochade in den Vereinigten Staaten besetzt und das Führungsteam wieder komplett.

Tobias Baumgart, zuvor Chief Operating Officer bei Lufthansa Technik AERO Alzey, folgt auf Michael Scheferhoff. Im Oktober 2024 wurde Michael Scheferhoff Präsident und CEO bei Lufthansa Technik Engine Services. Er übernahm diese Position von Thomas Illner, der im Juli 2024 zum Geschäftsführer und Leiter Region Americas bei Lufthansa Technik Component Services ernannt wurde.

Lufthansa Technik Component Services (LTCS), eine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von Lufthansa Technik, wurde 1999 gegründet. Im Laufe der Jahre ist das Unternehmen auf mehr als 730 Mitarbeitende an elf Standorten in Nord-, Mittel- und Südamerika gewachsen. LTCS bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen für Flugzeugkomponenten. Das Hauptwerk am Tulsa International Airport führt Reparaturen und Überholungen für etwa 4.000 Partnummern durch, darunter Avionik, Hydraulik, Pneumatik, Treibstoffsysteme und Sicherheitstechnik. Kürzlich wurde das Portfolio durch die Übernahme von ETP Thermal Dynamics erweitert. Ein weiterer Ausbau der Produktionsstätte in Tulsa startete in diesem Monat, wodurch zusätzliche Reparaturkapazitäten geschaffen werden.

Lufthansa Technik Engine Services (LTES), ebenfalls ansässig in Tulsa, Oklahoma, ist auf Dienstleistungen für Rolls-Royce Tay 611-8 und -8C Triebwerke spezialisiert und gehört zu den aktuell fünf weltweiten Reparaturstationen für Mobile Engine Services. Diese unterstützen die Triebwerksmodelle V2500 und CFM56. Zwei dieser Stationen liegen in Nordamerika, eine weitere befindet sich im Aufbau. Die Betriebsstätte in Tulsa hat mehr als 160 Mitarbeiter und verfügt über einen modernen Prüfstand für V2500- und CFM56-5B-Triebwerke. Eine kürzlich durchgeführte Aufrüstung ermöglicht nun auch die Wartung von CFM56-7B-Triebwerken. Seit 2000 ist das Unternehmen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lufthansa Technik. Ursprünglich unter dem Namen Bizjet International bekannt, wurde es im Sommer 2024 in Lufthansa Technik Engine Services umbenannt. Damit wird seine zentrale Rolle im globalen Netzwerk für die Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Triebwerken bei

Lufthansa Technik hervorgehoben.

Der Lufthansa Technik Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen. Mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den international zertifizierten Instandhaltungs-, Herstellungs- und Entwicklungsbetrieb an dutzenden Standorten rund um den Globus tätig. Das Angebot von Lufthansa Technik umfasst das gesamte Service-Spektrum für Verkehrs-, VIP- und Special-Mission-Flugzeuge. Dazu gehören die Wartung, Reparatur, Überholung und Modifikation sowohl von ganzen Flugzeugen als auch von ihren Triebwerken, Komponenten und Fahrwerken, sowie die Herstellung von innovativen Kabinenprodukten und eine digitale Flottenbetreuung.

(red / LH Technik)