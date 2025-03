Lufthansa Express Rail: Ticket gilt jetzt auch im ÖPNV

Alle Destinationen von Lufthansa Express Rail bis auf Siegburg und Basel erhalten das komfortable Upgrade. In insgesamt 26 deutschen Städten können Kunden so vor und nach ihrer Reise den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das City-Ticket gilt dabei am Geltungstag einmalig pro Richtung für die Fahrt zum Express Rail Bahnhof oder von dort zum Ziel der Reise.

Die Nachfrage nach Lufthansa Express Rail ist den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Allein im Jahr 2024 nutzten rund 500.000 Passagiere den Service für ihre An- und Abreise zum Flughafen Frankfurt. Mit der Integration des City-Tickets werten Lufthansa und DB ihr intermodales Angebot weiter auf.

Lufthansa Express Rail ist Teil einer mehr als 20-jährigen Kooperation zwischen Lufthansa und DB. Mit nur einem Buchungsschritt können Kunden ein kombiniertes Ticket für Zug und Flug erwerben und damit von insgesamt 28 innerdeutschen Städten bequem den Zug als Zubringer zum Flughafen Frankfurt nutzen. Damit werden mehr als doppelt so viele Städte in Deutschland per Lufthansa Express Rail angebunden als von Lufthansa derzeit per Flug. Täglich bieten DB und Lufthansa mehr als 240 ICE-Verbindungen mit einer Lufthansa Flugnummer (Codeshare-Nummern) an.

(red / LH)