Lufthansa stellt neues First Class Premium-Erlebnis vor

Reisen in der Lufthansa First Class wird mit der neuen Kabinenausstattung auf Langstreckenflugzeugen noch exklusiver. Die Allegris First Class-Kabine ist im Sommerflugplan auf Flügen von München nach San Francisco, Chicago, San Diego, Shanghai und Bengaluru erlebbar. Reisende haben zudem die Möglichkeit, auf Flügen zu den Zielen New York-Newark (ab Mitte April) und ab Anfang August durchgängig auch Charlotte das neue Allegris-Produkt in Economy, Premium Economy und der Business Class zu genießen.

Seit Februar fliegen bereits neun A350-900 mit der neuen Kabinenausstattung an Bord für Lufthansa, davon acht mit der neuen First Class. Fast eine halbe Million Fluggäste kam inzwischen in allen Klassen in den Genuss der neuen Kabine. In diesem Jahr beginnt zudem die Nachrüstung der Bestandsflotte mit Lufthansa Allegris - als erstes auf der Boeing 747-8.

„Wir erfinden das Lufthansa First Class Reiseerlebnis mit Allegris ganz neu und machen es noch exklusiver“, sagt Jens Ritter, Chief Executive Officer Lufthansa Airlines. „Unsere neue First Class mit ihren einzigartigen Suiten definiert den Begriff der Privatsphäre wie nie zuvor und sucht weltweit ihresgleichen. Auch am Boden investieren wir in Exklusivität und Komfort, indem wir unsere First Class Check-in Bereiche und Lounges in München und Frankfurt ganz neu gestalten.“

Drei exklusive Suiten in der Allegris First Class

Die First Class setzt mit zwei Einzelsuiten und der außergewöhnlichen Suite Plus neue Maßstäbe: Gäste können ihre nahezu einen Meter breiten Sitze in den Einzelsuiten nach persönlichen Bedürfnissen wärmen oder kühlen. Die separaten Kabinen mit deckenhohen Wänden und verschließbarer Tür, großem Tisch und breitem Sitz, einem Wohnzimmer-großen Bildschirm und kabellosen „Over-Ear“-Kopfhörern, definieren einen neuen Standard bei Komfort und Individualität. Großzügigen Stauraum gewährt eine persönliche Garderobe in der Suite, so dass sich Reisende bequem umziehen können und alle persönlichen Gegenstände griffbereit haben. Individuelle Lampen ermöglichen Reisenden, sich ihre ganz eigene Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

Ein besonderes Reiseerlebnis schafft die weltweit einzigartige Doppelkabine, Suite Plus, mit zwei breiten Sitzen, die sich bei Bedarf zu einem bequemen Doppelbett kombinieren lassen. Das fliegende Privatzimmer besticht durch größten Komfort und Individualität. Die Suite Plus bietet höchste Exklusivität für den Einzelgast und die einzigartige Möglichkeit, die Doppelkabine auch zu zweit zu nutzen.

Die neue First Class ist Teil einer großen Lufthansa Premium-Offensive. Unter anderem dürfen sich First Class Gäste auch auf renovierte First Class Check-in Bereiche in Frankfurt und München und die neue gestaltete First Class Lounge am Münchener Flughafen freuen.

Serviceverbesserungen für alle Lufthansa Fluggäste

Nachhaltige Verbesserungen gibt es nicht nur für First Class Gäste, sondern für alle Reisenden. So bietet Lufthansa allen Fluggästen ab Frankfurt einen neuen, innovativen Gepäckabhol- und Check-in-Service an. Seit vergangenem Jahr können Reisende die Apple-AirTag-Ortungsfunktion nutzen, um den Standort ihres AirTag über die bekannten digitalen Kanäle der Lufthansa Gepäckermittlung zur Verfügung zu stellen. Ab Sommer wird Lufthansa auch auf ihren Interkontinentalflügen die Online Chat-Funktion zeitlich unbegrenzt gratis zur Verfügung stellen. Fluggäste können während des Fluges unabhängig von ihrer Reiseklasse auf dem eigenen Smartphone oder Tablet über die bekannten Apps beliebig viele Nachrichten inklusive Fotos senden und empfangen.

Unter dem Projektnamen „Future Onboard Experience“ überarbeitet Lufthansa zudem sämtliche Servicebestandteile auf der Langstrecke in allen Klassen: das gesamte kulinarische Angebot, Geschirr, Kissen, Decken, Amenity Kits und den Bordservice. Pünktlich zum 100. Geburtstag von Lufthansa im nächsten Jahr soll die Einführung des aufgewerteten Services starten.

Viele Neuerungen gibt es auch speziell für Business Class Gäste und Vielfliegende: Ein neues Catering-Konzept auf Kurz- und Mittelstreckenflügen in der Business Class bietet Reisenden seit Ende Februar nicht nur mehr Auswahl an kalten und warmen Speisen, sondern auch gänzlich neue Menüs. Die Lounges in Newark und London Heathrow wurden ganz neu gestaltet, die Renovierung weiterer 30 Lounges folgt ab diesem Jahr.

