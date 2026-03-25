United Airlines erhält über 250 neue Flugzeuge innerhalb der nächsten zwei Jahre

Auslieferungen des Airbus A321neo Coastliners, des Airbus A321XLR, der neuen Bombardier CRJ450 und der neuen Boeing 787-9 bis April 2028 - Aufwertung aller Serviceklassen an Bord.

United Airlines treibt die Modernisierung und den Ausbau der Flotte voran und wird innerhalb von zwei Jahren mehr als 250 neue Flugzeuge in Dienst stellen. Diese Maschinen sind auch ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie, die Zufriedenheit und Loyalität der Kunden immer weiter zu erhöhen sowie klare Unterscheidungsmerkmale zu anderen Airlines zu schaffen.

Die Flugzeuglieferungen an United bis April 2028 umfassen:

47 Boeing 787-9 Dreamliner mit der neuen Elevated-Ausstattung 33 davon werden über zusätzliche Premiumsitze verfügen

40 Airbus A321neo Coastliner (Gesamtbestellung von 50 Exemplaren)

28 Airbus A321XLR (Gesamtbestellung von 50 Exemplaren)

119 Boeing 737 MAX

18 Airbus A321neo

Mit diesen Flugzeugen setzt United die im Jahr 2021 angekündigten Investitionen unter dem Namen „United Next“ fort. Seitdem hat die Airline 22 Boeing 787 Dreamliner, 237 Boeing 737 MAX und 67 Airbus A321neo in Empfang genommen und gleichzeitig den Plan zur Erneuerung der Schmalrumpfmaschinen in der Hauptflotte zu 70 Prozent umgesetzt; auch wurden über 100 Regionaljets ausgetauscht und die Anzahl der Premiumsitze bei Abflügen ab Nordamerika um 40 Prozent erhöht.

„Seit über einer Dekade investieren wir Milliarden von US-Dollar in unser Produkt, in den Service und in Technologie mit dem Ziel, weltweit die Fluggesellschaft mit der größten Markentreue zu sein. Als Ergebnis entscheiden sich jeden Tag immer mehr Kunden dazu, mit uns zu fliegen“, sagte Scott Kirby, CEO von United. „Wir untermauern nun diese Pläne und heben das Angebot auf die nächste Stufe, damit alle unsere Kunden durchgängig ein noch besseres Erlebnis an Bord erhalten, wozu wir alle Serviceklassen zusätzlich aufwerten.“

Die mehr als 250 neuen Flugzeuge, die bis April 2028 in die United-Flotte kommen, bieten zahlreiche Neuheiten:

Beim Airbus A321neo Coastliner und beim A321XLR überträgt United erstmals Elevated-Elemente von Großraumflugzeugen auf Narrowbody-Maschinen. Die Flugzeuge werden nach dem neuen Premium-Konzept ausgestattet und bieten beispielsweise United Polaris mit 20 Lie-Flat-Sitzen, die alle am Gang liegen. Den Coastliner setzt United exklusiv im transkontinentalen Verkehr auf den Strecken von Los Angeles und San Francisco nach New York/Newark ein. Damit gibt es auch erstmals United Polaris auf inneramerikanischen Flügen. Der A321XLR wird bei United die weniger effiziente Boeing 757 ablösen und auf internationalen Strecken zu kleineren Städten in Europa und Südamerika zum Einsatz kommen. Er bietet 32 Premiumsitze, 16 mehr als die B757.

und beim überträgt United erstmals Elevated-Elemente von Großraumflugzeugen auf Narrowbody-Maschinen. Die Flugzeuge werden nach dem neuen Premium-Konzept ausgestattet und bieten beispielsweise United Polaris mit 20 Lie-Flat-Sitzen, die alle am Gang liegen. Den Coastliner setzt United exklusiv im transkontinentalen Verkehr auf den Strecken von Los Angeles und San Francisco nach New York/Newark ein. Damit gibt es auch erstmals United Polaris auf inneramerikanischen Flügen. Der A321XLR wird bei United die weniger effiziente Boeing 757 ablösen und auf internationalen Strecken zu kleineren Städten in Europa und Südamerika zum Einsatz kommen. Er bietet 32 Premiumsitze, 16 mehr als die B757. Die CRJ450 des Herstellers Bombardier ist eine Weiterentwicklung der CRJ200, und SkyWest nutzt sie für United ab kommendem Herbst auf den Flügen von Denver und Chicago zu kleineren Städten innerhalb der USA. Der Regionaljet mit 41 Sitzen an Bord ist besonders hochwertig ausgestattet, wobei es in United First erstmals bei einer US-Fluglinie keine Gepäckfächer mehr über den Sitzen gibt; für die Passagiere steht stattdessen ein großer Schrank für Taschen und Kabinenkoffer bereit.

des Herstellers Bombardier ist eine Weiterentwicklung der CRJ200, und SkyWest nutzt sie für United ab kommendem Herbst auf den Flügen von Denver und Chicago zu kleineren Städten innerhalb der USA. Der Regionaljet mit 41 Sitzen an Bord ist besonders hochwertig ausgestattet, wobei es in United First erstmals bei einer US-Fluglinie keine Gepäckfächer mehr über den Sitzen gibt; für die Passagiere steht stattdessen ein großer Schrank für Taschen und Kabinenkoffer bereit. Die Boeing 787-9 geht ab dem 22. April 2026 mit dem neuen Elevated-Konzept an den Start. Dazu gehören erstmals auch die United Polaris Studio Suiten mit rund 25 Prozent größeren Sitzen als in United Polaris, einem Ottomanen, besonders hochwertiger Kulinarik, 27-Zoll großen 4K OLED-Bildschirmen und vielem mehr. Auch United Polaris, United Premium Plus und United Economy werden durch zahlreiche Annehmlichkeiten wie große Bildschirme aufgewertet. Die ersten Flüge, auf denen die neue Maschine regelmäßig zum Einsatz kommt, ist die Verbindung zwischen San Francisco und Singapur.

„Unabhängig davon, ob ein Gast mit einem Economy-Class-Ticket von Chicago nach Fort Wayne fliegt oder in United Polaris® von San Fracisco nach Singapur reist, verfügen die neuen Flugzeuge über ein umfangreicheres Premiumangebot sowie eine größere Auswahl an Sitzplätzen“, so Andrew Nocella, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei United. „Und wir werden dieses Tempo beibehalten, denn wir wollen weiter Maßstäbe setzen und unseren Kunden Innovationen bieten, wie es sie so noch nie in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt gab.“

(red TT / UA)