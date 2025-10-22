United Airlines: Neues Amenity Kit in limitierter Auflage

Dabei handelt es sich um eine limitierte Edition in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Bekleidungshersteller Brooks Brothers. Die Kits in zeitlosem Design wird es auf allen internationalen United-Flügen, also auch ab Deutschland und der Schweiz, in der PolarisSM Business Class und in United Premium PlusSM geben, ebenso in United Business auf den transkontinentalen Verbindungen der Fluggesellschaft.

Neben Augenmaske, Ohrstöpsel, Strümpfen und Zahnpflegeset enthalten sie hochwertige Hautpflegeprodukte von Perricone MD, darunter ein Feuchtigkeitsspray, Handcreme, Lippenbalsam, Augenserum und Reinigungstuch. United ist der erste offizielle Airline-Partner von Perricone MD.

(red / UA)