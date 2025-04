ANA fliegt mit Haifischhaut-Technologie auf Passagier- und Frachtflugzeugen

All Nippon Airways (ANA), Japans größte und seit zwölf Jahren in Folge Fünf-Sterne-Fluggesellschaft, nutzt als erste Airline Asiens AeroSHARK auf einem Passagierflugzeug. Der von Lufthansa Technik und BASF entwickelte funktionale Oberflächenfilm senkt den

Treibstoffverbrauch. ANA ist weltweit die erste Fluggesellschaft, die diese Technologie sowohl bei Passagier- als auch bei Frachtflugzeugen einsetzt. Die mit AeroSHARK versehene Boeing 777-300ER von ANA startet an diesem Samstag in den regulären Flugbetrieb.

Es ist bereits das zweite Flugzeug von ANA (Registrierung JA796A) mit der Haifischhaut-Technologie. Schon seit September 2024 ist eine modifizierte Boeing-777-Frachtmaschine (Registrierung JA771F) im Einsatz. Der AeroSHARK-Film ahmt die besondere Struktur von Haifischhaut nach und reduziert damit den Strömungswiderstand. Dadurch werden sowohl der Treibstoffverbrauch als auch die CO2-Emissionen gesenkt. ANA konnte seit Inbetriebnahme ihres ersten Flugzeugs mit AeroSHARK bestätigen, dass die Technologie zu einer Einsparung von rund einem Prozent führt.

"Mit dem Einsatz der AeroSHARK-Technologie auf weiteren Flugzeugen unterstreichen wir unser Engagement für Nachhaltigkeit und Betriebseffizienz", sagt Kohei Tsuji, Executive Vice President Engineering and Maintenance bei ANA. "Diese Innovation ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft - für ANA und für die gesamte Luftfahrtbranche."

"Dass ANA AeroSHARK sowohl auf Passagier- als auch auf Frachtflugzeugen einsetzt, verdeutlicht das Potenzial unserer Technologie, bestehende Flotten nachzurüsten und somit Umweltbelastungen zu reduzieren", erklärt Jörn Dahmen, Senior Director Special Engineering Services bei Lufthansa Technik. "Wir freuen uns, ANA auf dem Weg zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit im Flugbetrieb zu unterstützen."

Im Bereich der Türen der Boeing 777-300ER von ANA wurden Aufkleber angebracht, die auf die spezielle Ausrüstung mit AeroSHARK hinweisen. Zudem wurden an Bord Mustersticker installiert, damit Fluggäste die Haifischhaut-Technologie anfassen und erleben können. ANA plant AeroSHARK auch auf weiteren Flugzeugen dieses Typs einzuführen, um die mittel- und langfristigen Umweltziele der ANA Group zu erreichen. Die Fluggesellschaft fördert Nachhaltigkeitsmanagement unter anderem im Rahmen der Initiative "ANA Future Promise", mit dem Ziel, einen nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Lufthansa Technik besitzt derzeit sogenannte ergänzende Musterzulassungen (Supplemental Type Certificates, kurz STCs) für die AeroSHARK-Umrüstung verschiedener Boeing-777-Typen. Weltweit sind bereits rund 28 Langstreckenflugzeuge mit der Technologie im Einsatz - Tendenz steigend.BASF und Lufthansa Technik arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung von AeroSHARK, um die Innovation für weitere Flugzeugtypen zertifizieren zu lassen und größere Oberflächenbereiche abzudecken. Damit sollen noch mehr Fluggesellschaften bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützt werden.

