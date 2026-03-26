Ein Jahr AeroSHARK: Austrian Airlines zieht positive Bilanz

Seit Ende März 2025 sind vier Boeing 777-200ER der Austrian Airlines-Flotte mit der innovativen AeroSHARK-Oberflächenfolie im weltweiten Linienbetrieb unterwegs. Die von Lufthansa Technik und BASF entwickelte Technologie orientiert sich an der Struktur von Haifischhaut und reduziert den Luftwiderstand während des Flugs. Ein Jahr später zeigt sich: Die Investition in diese nachhaltige Technologie zahlt sich aus – sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Dabei wurden die Erfahrungen aus dem laufenden Betrieb gezielt genutzt, um operative Abläufe zu optimieren – zum Beispiel Reinigungsprozesse, die an die Anforderungen der neuen strukturierten Oberflächenfolie angepasst wurden.

Messbare Effizienzsteigerung im Flugbetrieb

Datenwissenschaftler von Lufthansa Technik analysierten gemeinsam mit den Experten für Operations Efficiency von Austrian Airlines die Performance der mit AeroSHARK ausgestatteten Flugzeuge über ein Jahr im regulären Langstreckeneinsatz. Das Ergebnis: eine nachweisbare Reduktion des Luftwiderstands um 0,7 %, die je nach Flugroute zu 0,7 – 0,9 %Treibstoff-Einsparung führen kann.

Dank der verbesserten Aerodynamik konnten im ersten Betriebsjahr rund 930 Tonnen Kerosin eingespart werden. Dies entspricht einer Reduktion von fast 3.000 Tonnen CO₂ – umgerechnet sind das 20 Flüge von Wien nach New York. Die Ergebnisse bestätigen die prognostizierten Effizienzgewinne der bionischen Oberflächentechnologie, die durch feine Riblet-Strukturen den Luftwiderstand verringert.

„Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Effizienz gehen bei uns Hand in Hand. Die AeroSHARK-Technologie zeigt eindrucksvoll, wie technische Innovation konkrete Ergebnisse im Flugbetrieb liefert. Damit setzen wir konsequent unseren Weg fort, Emissionen systematisch zu reduzieren – gleichzeitig leistet die Technologie einen messbaren Beitrag zur Senkung der Betriebskosten“, so Stefan-Kenan Scheib, COO von Austrian Airlines.

Investition in nachhaltige Zukunftstechnologie

Die Flugzeuge mit den Kennungen OE-LPA, OE-LPB, OE-LPC und OE-LPD wurden zwischen Dezember 2024 und März 2025 mit der AeroSHARK-Folie ausgestattet. Seit Ende März 2025 sind alle vier „Sharkskin“-Maschinen im Einsatz. Austrian Airlines war damit die erste Airline weltweit, die diese Technologie auf dem Flugzeugtyp Boeing 777-200ER einsetzte.

Auf jedem Flugzeug wurden rund 830 Quadratmeter der mikrostrukturierten Riblet-Folie auf Rumpf und Triebwerksgondeln angebracht. Die winzigen Rillen lenken den Luftstrom effizienter entlang der Oberfläche und reduzieren den Widerstand – nach dem Vorbild von Haifischhaut.

Austrian Airlines setzt gezielt auf innovative Technologien, um CO₂-Ausstoß und Betriebskosten nachhaltig zu senken. AeroSHARK ist ein wesentlicher Bestandteil des Maßnahmenpakets und ergänzt Initiativen wie die Flottenmodernisierung mit treibstoffeffizienteren Flugzeugen, den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe sowie operative Effizienzprogramme wie optimierte Flugrouten und gewichtsreduzierende Maßnahmen an Bord.

„Move like a Shark“: Kreative Bewusstseinsbildung ging viral

Im Rahmen der AeroSHARK-Initiative veröffentlichte Austrian Airlines den Song „Move like a shark“ und griff dabei das Motto „Hai in the Sky“ kreativ auf. Musik und Kampagne sollten die Innovation anschaulich vermitteln und das Bewusstsein für nachhaltige Technologien in der Luftfahrt stärken.

Das Musikvideo ging im Frühjahr letzten Jahres viral und erzielte alleine auf TikTok über 2,1 Millionen oder auf YouTube über 120.000 Views. Den Ohrwurm gibt es hier.

(red TT / OS)