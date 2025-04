Austrian Airlines feiert 65 Jahre Direktverbindung Wien – Venedig

Am 2.4.1960 landete erstmals eine Austrian Airlines am Flughafen Venezia Marco Polo.

Am Samstag, 2. April 1960, hieß es für die Damen und Herren Passagiere von Austrian Airlines zum allerersten Mal: „Herzlich Willkommen in Venedig – Welcome to Venice – Benvenuti a Venezia!“ Auf der damals sehr populären Vickers Viscount fanden pro Flug zwischen 60 bis 70 Passagiere (je nach Konfiguration) Platz – geflogen von zwei Piloten und begleitet von ein bis zwei Stewardessen, wie man die Flugbegleiter (damals gab's fast nur Damen) seinerzeit respektvoll nannte.

Die Vickers Viscount von Austrian Airlines waren eher kleine Flugzeuge für die damalige Zeit, aber aufgrund ihrer Effizienz und relativ hohen Geschwindigkeit einfach ideal für diese Kurzstreckenflüge. Ein wenig „Dolce Vita“ mit einem Citytrip in die Traumstadt Venedig mit dem Flugzeug war Anfang der 1960er durchaus als Luxusreise anzusehen – mit Ticketpreisen ab etwa 150 Österreichischen Schilling.

Am Anfang stand die Vickers Viscount - Foto: Archiv AUA

Heute geht es mit komfortablen Maschinen des Typs Embraer E195 in die Lagunenstadt – und das vier Mal täglich. „Venedig ist dank der vier täglichen, optimal getakteten Verbindungen – mit Abflügen um 7:10 Uhr und 10:50 Uhr vormittags bzw 15:35 Uhr nachmittags und 18:35 Uhr abends – perfekt in unserem Netzwerk integriert. Wir sehen die große österreichische Fangemeinde, die sich oft mehrmals im Jahr einen Weekend-Trip gönnt – genauso wie sehr viele internationale Gäste aus den USA oder Asien, die wir über unseren Hub in Wien nach Venedig bringen“, freut sich Austrian Airlines CEO Annette Mann über die anhaltende Erfolgsgeschichte der Route.

Venedig behauptet damit auch stets einen Top-Platz im Austrian Airlines Streckennetz nach Italien, das neben der Lagunenstadt im Sommerflugplan 2025 die Herzen der Italien-Fans mit zahlreichen Flügen (teilweise mehrmals täglich) nach Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Florenz, Lamezia Terme, Mailand, Neapel, Olbia, Palermo, Rimini und Rom erfreut.

(red / OS)