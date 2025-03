AUA - A320neo OE-LZQ hob nach fast einem Jahr erstmals wieder mit Passagieren ab

Vorgeschichte

Am 6. April 2024 machte sich der auf dem Vorfeld des Flughafens Wien abgestellte A320neo OE-LZQ der Austrian Airlines plötzlich selbstständig, rollte los und kollidierte mit einem Lichtmast sowie dem Terminalgebäude des Skylink/Terminal 3 - Austrian Wings berichtete. Dabei wurde vor allem der Heckbereich inklusive des Höhenleitwerks des fast neuen Flugzeugs derart schwer beschädigt, dass zunächst sogar eine Verschrottung im Raum stand. Doch knapp 2 Wochen später konnte Austrian Wings vermelden, dass das Flugzeug wieder instand gesetzt würde. Im August 2024 stand dann fest, dass die Maschine bis Frühjahr 2025 in den kommerziellen Flugbetrieb zurückkehren soll. Ende Februar berichtete ich hier auf Austrian Wings exklusiv darüber, dass die Reparaturarbeiten abgeschlossen waren. Die Instandsetzung des Havaristen war derart aufwendig, dass Spezialisten des Herstellers Airbus aus Frankreich nach Wien geflogen waren und den Neuaufbau des hinteren Rumpfes in der AUA-Technik vornahmen. Der hintere Rumpfbereich der OE-LZQ entspricht nunmehr dem eines Neuflugzeuges. Am 17. März fand ein erster Testflug nach Abschluss der Reparaturarbeiten statt, gefolgt von einem weiteren am 20. März.

Neues Heck lackiert

Am Abend des 23. März überstellte die AUA die OE-LZQ dann mit der Sonderflugnummer OS1481 zum "Paintshop" (einem auf die Lackierung von Flugzeugen spezialisierten Technikbetrieb) auf dem Flughafen der slowakischen Hauptstadt Bratislava/Pressburg. Innerhalb von fünf Tagen war die Neulackierung des ersetzten Heckteils abgeschlossen und die Maschine flog am 27. März als OS1482 zurück auf ihre Heimatbasis Wien.

Zweiter "Erstflug" mit Passagieren

Fast genau ein Jahr nach dem Zwischenfall, bei dem die OE-LZQ ohne Verschulden der AUA so schwer beschädigt worden war, hob sie am gestrigen 28. März zu ihrem "zweiten kommerziellen Erstflug" mit zahlenden Passagieren ab. Als OS631 hob der A320neo um 17:42 Uhr Lokalzeit von der Piste 34 des Flughafens Wien Schwechat ab und flog in die polnische Hauptstadt Warschau. Um Um 20:28 Uhr kehrte sie als OS632 wieder nach Wien zurück. Für heute am späten Nachmittag ist ein Flug nach London eingeplant.

Text & Foto: Patrick Huber