AUA tauft ihren zweiten Dreamliner auf den Namen der Spanischen Hofreitschule

Boeing 787-9 Dreamliner mit der Kennung OE-LPL fliegt mit dem offiziellen Namen „Spanish Riding School“ ein Stück österreichische Geschichte in die Welt.

Austrian Airlines und die Spanische Hofreitschule verkünden eine besondere Markenkooperation: Der Name der weltberühmten Institution rund um das erlesene „Ballett der weißen Hengste“ ziert ab jetzt den Rumpf des Austrian Airlines Langstreckenflugzeugs Boeing 787-9 Dreamliner mit der Kennung OE-LPL. Während in der Spanischen Hofreitschule die edlen Lipizzaner bei ihrer berühmtesten Lektion, dem „Kapriole“ genannten Luftsprung, durch die Luft schweben, fliegt der Name „Spanish Riding School“ der geschichtsträchtigen Institution ab jetzt mit Austrian Airlines um die Welt.

1565 gegründet, steht die Spanische Hofreitschule nach wie vor für Tradition, Eleganz, Perfektion, Schönheit, ein großes Stück Österreich und vor allem: Reitkunst auf höchstem Niveau. Die weltberühmten Vorführungen der Lipizzaner-Hengste und ihrer Bereiter finden in der prachtvollen barocken Winterreitschule statt, dem schönsten Reitsaal der Welt. Jährlich besuchen rund 360.000 Menschen die Hofreitschule. Rund 87 Prozent der Besucher reisen aus dem Ausland an – mit US-Amerikanern als zweitgrößter Besuchergruppe mit 16 Prozent. Eine entscheidende Rolle dabei spielt Austrian Airlines: Die Fluglinie verbindet Wien direkt mit sechs großen US-Flughäfen und macht so das jahrhundertealte Reitkunst-Erlebnis für das besonders begeisterte US-Publikum wie auch für alle internationalen Gäste aus Europa oder Asien ideal erreichbar.

Austrian Airlines wird im Rahmen der Kooperation die Patenschaft für einen Hengst der Spanischen Hofreitschule übernehmen. Konkret handelt es sich um einen 12-jährigen Lipizzaner mit dem offiziellen Namen Favory Wera. Sein Bereiter ist Christian Bachinger, ein äußerst erfahrener Bereiter und seit 1981 für die Spanische Hofreitschule tätig. Sein Wissen und seine Expertise hat er unter anderem an die junge Bereiterin Theresa Stefan weitergegeben, die Favory Wera in den Vorführungen präsentiert.

Francesco Sciortino, Chief Operating Officer von Austrian Airlines, ist von der außergewöhnlichen Zusammenarbeit begeistert: „Die Spanische Hofreitschule ist für uns der ideale Partner für die Namensgebung unseres Dreamliners OE-LPL. Zwei traditionsreiche österreichische Institutionen sorgen dafür, dass die Geschichte und Kultur Österreichs gemeinsam weit in die Welt hinausgetragen werden.“

Auch Alfred Hudler, Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule und des Lipizzanergestüts Piber, betont: „Die Spanische Hofreitschule und Austrian Airlines verbinden Tradition, Präzision und höchste Qualität – am Boden wie in der Luft. Diese Partnerschaft ist eine großartige Gelegenheit, die Faszination unserer Lipizzaner in die Welt hinauszutragen und Österreichs kulturelles Erbe auf ganz besondere Weise sichtbar zu machen. Dass unsere traditionsreiche Institution nun auf dem Dreamliner OE-LPL von Austrian Airlines mitreist, ist ein starkes Zeichen für die Wertschätzung und internationale Strahlkraft beider Marken.“

Namenskonzept “Highlights of Vienna”

Die neuen Langstreckenflugzeuge Boeing 787-9 Dreamliner in der Flotte von Austrian Airlines fliegen mit „Highlights of Vienna“ um die Welt. Neben dem Flugzeug mit der Kennung OE-LPL trägt bereits ein weiterer Dreamliner den Namen einer heimischen Sehenswürdigkeit: Bereits im Vorjahr wurde die Boeing 787-9 mit der Kennung OE-LPM mit dem Namen „Schönbrunn Palace“ versehen. Das Namenskonzept „Highlights of Vienna“ soll das starke Band, das Austrian Airlines mit dem heimischen Tourismus und damit auch mit der Historie der Wiener Sehenswürdigkeiten verbindet, symbolisieren. Austrian Airlines fliegt zu über 120 Destinationen auf der ganzen Welt und gibt damit Touristen die Möglichkeit, die Schönheit Österreichs und seiner touristischen Reichtümer zu entdecken.

