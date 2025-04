Condor Erstflüge von Frankfurt nach Rom und Palermo gestartet

Ciao, bella Italia: Am 5. April 2025, hob Condor Flug DE4419 zum ersten Mal von Frankfurt nach Rom (FCO) ab. Von dort aus ging es als Erstflug weiter nach Palermo (PMO). Der erste Rückflug von Palermo über Rom nach Frankfurt startete am Sonntag. An den beiden neuen Flughäfen wurden Gäste und Crew am vergangenen Wochenende herzlich im Empfang genommen. Mit der Aufnahme der Verbindungen bringt Condor Gäste pünktlich zum Start der Osterferien ab sofort täglich in die italienische Hauptstadt sowie weiter nach Sizilien.

Rom und Palermo ergänzen nach Wien und Zürich sowie den innerdeutschen Zielen Berlin, Hamburg und München das neue europäische City-Streckennetz von Condor. Anfang Mai folgen Mailand (MXP), Paris (CDG) und Prag (PRG), die das Condor Städtenetzwerk vervollständigen.

Neuer Economy Light-Tarif auf Städteverbindungen

Auf den neuen City-Verbindungen können Gäste zwischen Economy und Business Class wählen. In der Economy Class erhalten Gäste ein kostenfreies Wasser sowie eine Süßigkeit, in der Business Class werden Getränke und ein hochwertiger Snack serviert. Darüber hinaus haben Gäste seit dem 2. April 2025 die Möglichkeit, neben einer kleinen Handtasche im Economy Light Tarif bei Städteflügen ebenfalls ein Handgepäckstück kostenfrei mitzunehmen.

(red / DE)