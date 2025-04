Flughafen Dortmund startet 2025 mit Passagierplus

Der Dortmund Airport ist mit Schwung in das Jahr 2025 gestartet: Im ersten Quartal verzeichnete der Ruhrgebietsflughafen einen Anstieg der Passagierzahlen auf 676.987 Fluggäste. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von mehr als 40.000 Reisenden und einem Plus von rund 6,5 Prozent. Die Anzahl der Starts und Landungen stieg im Vergleichszeitraum ebenfalls von 7385 auf 8163 Flugbewegungen an.