Passagierrekord am Flughafen Dortmund

„Dies ist das beste Ergebnis seit 25 Jahren“, gab Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber in der ersten Aufsichtsratssitzung im Jahr 2025 bekannt. Neben der Entwicklung der Passagierzahlen und der vorläufigen Jahresbilanz wurde auch über den aktuellen Stand der im Aufsichtsrat genehmigten Investitionen berichtet.

Jahresfehlbetrag in 2024 halbiert

Mit rund 3,1 Millionen Fluggästen machte der Dortmund Airport das Jahr 2024 zum erfolgreichsten in seiner Geschichte. Auch die Unternehmenskennzahlen entwickelten sich entsprechend positiv. Die Flughafenleitung berichtete heute, dass der voraussichtliche Jahresfehlbetrag von minus 3,6 Millionen Euro auf minus 1,8 Millionen Euro halbiert werden konnte. Auch das operative Ergebnis ohne Berücksichtigung der hoheitlichen Kosten (EBITDA) verbesserte sich deutlich von 1,9 Millionen Euro auf 5,1 Millionen Euro. Zudem stieg das EU-EBITDA, das Betriebsergebnis nach den Flughafenleitlinien der Europäischen Kommission, von 5,6 Millionen Euro auf fast 9 Millionen Euro an. Van Bebber betonte, dass der „Konsolidierungsprozess planmäßig verlaufe und man dem Ziel der schwarzen Null einen großen Schritt nähergekommen sei“. Die endgültigen Ergebnisse für 2024 werden nach Abschluss der Wirtschaftsprüfung im Juni erwartet.

Fortschritte bei der Fuhrparkmodernisierung

Neben den positiven finanziellen Entwicklungen wurden auch Fortschritte bei Infrastrukturprojekten und der Modernisierung des Fuhrparks erzielt. So wurde Ende des letzten Jahres der Umbau der vergrößerten Ausreisekontrollstelle vor den Gates 11 und 12 erfolgreich abgeschlossen. Die Elektrifizierung des Fuhrparks schreitet ebenfalls weiter voran. Im zweiten Quartal 2025 erwartet der Flughafen die Auslieferung eines weiteren elektrisch betriebenen Flugzeugschleppers sowie vier mobiler E-Fluggasttreppen. Zusätzliche vier Treppen sollen im Herbst 2025 in den Besitz des Airports übergehen.

Nach Installation der ersten beiden Self-Bag-Drop-Schalter im Mai 2024 und dem erfolgreichen Abschluss der Testphase werden derzeit acht weitere Check-in-Schalter auf diese Betriebsart umgebaut. Bei den Self-Bag-Drop-Terminals handelt es sich um hybride Schalter, die je nach Bedarf entweder für den Self-Service genutzt oder mit Mitarbeitenden besetzt werden können. Passagiere sollen bereits in den kommenden Monaten die Möglichkeit haben, ihr Gepäck an zehn Schaltern eigenständig aufzugeben.

Aussicht auf 2025

Im ersten Quartal 2025 setzte sich der positive Trend des Vorjahres fort. Ungeachtet der Beeinträchtigungen, hervorgerufen durch den eintägigen Warnstreik der Gewerkschaft ver.di und wetterbedingte Ausfälle, verzeichnete der Flughafen ein Passagierwachstum von 6,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.

Obgleich der Luftverkehr von volatilen Rahmenbedingungen und steigenden Kosten geprägt ist, strebt der Flughafen an, seinen Wachstumskurs langfristig fortzusetzen. Für das Jahr 2025 steht zunächst der Erhalt der aktuellen Passagierzahlen im Fokus. Mit Jahresabschluss verfolgt der Flughafen das ambitionierte Ziel, trotz des Rückzugs von Ryanair und den Streckenstreichungen bei Eurowings ein ebenso hohes Passagieraufkommen wie im Vorjahr zu erreichen.

