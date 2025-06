Wizz Air Erstflug von Dortmund nach Warschau gestartet

Mit dem Premierenflug am vergangenen Sonntag fiel der offizielle Startschuss für die neue Verbindung zwischen dem Dortmund Airport und dem Chopin-Flughafen in Warschau. Wizz Air bietet die Strecke an fünf Tagen pro Woche an - montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags - und ermöglicht damit eine direkte Anbindung für Städte- und Geschäftsreisende an Polens größte und bevölkerungsreichste Stadt.