Pilot stirbt bei Absturz am Flugplatz Völtendorf

Am Nachmittag des 9. April 2025 verunglückte ein einmotoriges Leichtflugzeug während des Landeanfluges auf den Flugplatz Völtendorf bei St. Pölten. Die Einmot stürzte in eine Baumgruppe, ging in Flammen auf. Der einzige Insasse dürfte der Pilot (77) gewesen sein. Der Mann kam ums Leben.

Feuerwehr und Rettungsdienst (auch ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber) standen stundenlang im Einsatz.

Exekutive und die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

