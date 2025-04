Gedenkfeier in Rumänien für die Opfer des Absturzes von RO 371 vor 30 Jahren

Am 31. März 1995 stürzte ein Airbus A310 der TAROM kurz nach dem Start in Bukarest ab. Alle 60 Insassen kamen ums Leben. Am 31. März 2025 fand ein Gedenkgottesdienst statt. Ein Fotobericht des rumänischen Piloten Călin Pîrlog.

Vor fast vier Jahren schrieb ich zum ersten Mal über die Tragödie, die sich am Morgen des 31. März 1995 in der Nähe von Baloteşti ereignete, voller Emotionen, die durch das Ausmaß der Katastrophe ausgelöst wurden, und mit dem Mitgefühl für die Verstorbenen und die Familien, die damals geliebte Menschen verloren haben.

Pilot Calin Pirlog (ganz links) und Sebastian Radu (neben ihm stehend), Präsident des Vereins Iubim Aviaţia kümmern sich gemeinsam mit weiteren Freiwilligen um die Pflege und den Erhalt des Denkmals an der Absturzstelle.

Hier sind wir nun, beim Gedenken an den 30. Jahrestag des schrecklichen Unglücks, bei dem 60 unschuldige Menschen ums Leben kamen, ein Unglück, das der Autor Patrick Huber in seinem kürzlich erschienenen Buch „TAROM-Flug 371 - Rumäniens schlimmste Luftfahrtkatastrophe“ (auf Deutsch und Englisch erhältlich) neben vielen anderen Aspekten sehr detailliert beschreibt. Dieses Ereignis erfüllt uns mit den gleichen Emotionen und wir sind stolz darauf, das Gedenken an die Opfer lebendig und würdig zu halten, indem wir uns um die Gedenkstätte für die Opfer von Baloteşti kümmern, ein Denkmal, das zu ihrem Andenken errichtet wurde und durch ehrenamtliche Arbeit und mit Unterstützung des Vereins Iubim Aviaţia erhalten wird.

Mehr als die Hälfte der 60 Todesopfer waren Belgier. Deshalb nahm auch der belgische Botschafter in Rumänien, Seine Exzellenz Jean Cornet d'Elzius (Mitte) an der Gedenkfeier teil.

Unsere Vereinigung hat am 31. März 2025 das Gedenken an die Opfer des Fluges ROT371 gewürdigt, indem sie gemeinsam mit dem Botschafter des Königreichs Belgien in Rumänien, Seiner Exzellenz Jean Cornet d'Elzius, an der Gedenkveranstaltung in der Erinnerungsstätte teilgenommen hat, bei der an alle Menschen an Bord des verhängnisvollen Fluges ROT371 erinnert wurde, Menschen, die in erster Linie Freunde, Kollegen, Ehepartner, Kinder, Enkel, Eltern oder Großeltern waren und die durch ihre Existenz das Leben von Dutzenden, vielleicht Hunderten von Menschen geprägt und damit eine bessere Welt hinterlassen haben.

Ein Geistlicher zelebrierte einen Gottesdienst für die 60 Verstorbenen.

Der belgische Botschafter, seine Exzellenz Jean Cornet d'Elzius, während seiner Ansprache.

Calin Pirlog überreichte dem belgischen Botschafter eine Ausgabe des Buches "TAROM Flight 371 - Romanias worst Air Disaster".

Der Verein Iubim Aviaţia ehrt das Andenken an die Opfer von Baloteşti und widmet den Verstorbenen einige Momente des Gedenkens:

Marc De Baere

Victoria Bălănescu

Ilie Bătănoiu

Doina Blaj Borde

Daria Michaela Bucur

Constantin Buză

Karel De Cauwer

Terri C. Chung

Adriana Comeagă

Stefan De Joncker

Regis Dieu

Serge De Dree

Marie Jose Deherde

Michel Duffaut

Dumitra Dumitrescu

Sacha Fouarge

Chantal Geets

Dumitru Georgescu

Dan Andre Giurgiu

Jaques Gotlib

Benny Govaert

Emilio Alberto Hap Dubois

Maria Laura Hap Ţurcanu

Maricica Hap Ţurcanu

Frank Heyse

Kathleen Hochart

Norman A. Hoyt

Virginia J. Hoyt

Simona Carmen Istodor

Jimmy Jacobs

Doina Jurcovan

Georges Kerkhof

Barend L.M.A. Kerstens

Didier Louche

Camelia Cristina Mihăilescu

Henri Minkowski

Sally Minkowski

Livia Carmen Munteanu

Sorin Vasile Mustăţea

Inge Nackaerts

Gustave Nottebaert

Lucreţia Pop

Florentina Mihaela Popescu

Georges Rousseaux

Thida Rousseaux

Naree Rousseaux Krajaisanjorn

Ionut Staicu

Mark Anthony Stephenson

Jean-Francois De Stepkowski

George Stîngă

Ionel Stoi

Joelle Thiran

Michelle Vanden Ameele

Ray G. Vanheusden

Albert van Ham

Eric van Looy

Dimitri Verdood

Francine Vergult

Jean van Hoop

Johnny Werbrouck

Text & Fotos: Calin Pirlog