Bukarest: Vorbereitungen für Gedenkfeier zum 30. Jahrestag des Absturzes von Tarom 371 laufen

Im Schatten des 10. Jahrestages der Tragödie von Germanwings 4U9525 bereitet man sich auch in der rumänischen Hauptstadt Bukarest auf einen traurigen Jahrestag vor. Am 31. März ist es genau 30 Jahre her, dass ein Airbus A310 der Tarom kurz nach dem Start abstürzte. Alle Insassen des Großraumjets starben.