Ryanair fliegt von Salzburg aus an die Costa Blanca

Zweimal pro Woche per Direktflug an die Costa Blanca: traumhafte Strände und mediterranes Klima ist garantiert.

Die neue Flugverbindung nach Alicante stellt eine spannende Ergänzung der Sonnenziele im Sommerflugprogramm des Salzburger Flughafens - das viele weitere Destinationen anbietet - dar. Ab sofort können sich Fluggäste über zwei wöchentliche Direktflugverbindungen in das spanische Alicante freuen. Der irische Billigflieger Ryanair fliegt im Sommerflugprogramm jeweils am Montag und Donnerstag an die Costa Blanca. Ganzjährig bedient die irische Fluggesellschaft London Stansted und im Winter geht es zudem nach Dublin und Manchester.



Viel Sommer im Gepäck

Komplettiert wird das Sommer-Flugangebot nach Spanien ab dem Salzburg Airport durch die neue Direktverbindung nach Barcelona (Eurowings, 2x wöchentlich) sowie durch Flüge zu den beliebten Baleareninseln Mallorca und Ibiza. Griechenlandliebhaber freuen sich über wöchentliche Verbindungen nach Karpathos, Korfu und Zakynthos, zweimal wöchentlich geht es nach Kos. Kreta und Rhodos werden sogar dreimal pro Woche angeflogen. Außerdem werden die Klassiker Korsika, Sardinien und Ägypten sowie Zypern und Lamezia Terme auch wieder diesen Sommer angeboten. Wen es eher in den kühlen Norden zieht, für den bieten sich bis zu drei wöchentliche Flüge nach Kopenhagen an.

(red / SZG)