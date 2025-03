Fotostrecke: A330MRTT der Royal Netherlands Air Force auf dem Flughafen Salzburg

Einen A330-Tanker/Transporter eines NATO-Landes sieht man nicht alle Tage in Österreich. Am 18. März verschlug es einen A330 der niederländischen Luftwaffe nach Salzburg. Tobias Bosina und Innozenz Grundler haben ihn für Austrian Wings fotografiert.

Der Airbus A330-243MRTT (Multi-Role Tanker Transport) der niederländischen Luftwaffe kam aus Bardufoss (Norwegen) und landete am Abend des 18. März auf dem Flughafen Salzburg. Am 19. März verließ das zweistrahlige Tank- und Transportflugzeug den Flughafen Salzburg wieder und kehrte in die Niederlande zurück. Sein Zielflughafen: Eindhoven.

Der Tankausleger - Foto: Innozenz Grundler

Das Flugzeug wurde im Juli 2022 an die Royal Netherlands Air Force ausgeliefert und wird von den Niederlanden im Rahmen der NATO als Tanker und Transporter betrieben.

Weitere Fotoimpressionen (nicht in chronologischer Reihenfolge)

Bis 2021 nutzten die Niederländer noch die KC-10 für diese Aufgabe, ehe die Dreistrahler ausgemustert werden. Mehr zu diesem ikonischen Flugzeug finden Sie in dieser Fotoreportage von 2018.

