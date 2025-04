Ryanair: 10 Jahre Basis am slowakischen Hauptstadtflughafen

Der Flughafen M. R. Štefánik der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava begeht dieser Tage den 10. Jahrestag der Eröffnung der Basis der irischen Fluggesellschaft Ryanair in Bratislava. Der irische Low Coster nahm vor fast 20 Jahren, am 10. Oktober 2005, Direktflüge von Bratislava aus auf, und nach zehn Jahren Präsenz in der Hauptstadt (30. März 2015) eröffnete sie auch ihre „Basis“ mit zwei „stationierten“ Flugzeugen am Flughafen Bratislava. Im Oktober dieses Jahres wird die Basis von Ryanair in Bratislava um ein drittes Flugzeug erweitert.