AUA stockt Bangkok im Winter wieder auf

Seit 2020 gelten sie offiziell in ganz Österreich und erfreuen sich nicht nur bei den Schülern großer Beliebtheit: Die Herbstferien (vom 27.10. bis 1.11.) haben sich mittlerweile als ideale Kurzurlaubszeit etabliert. Ein Umstand, dem die Netzwerkplanern von Austrian Airlines mit ganzen 85 zusätzlichen Flügen in diesem Zeitraum Rechnung tragen. Schwerpunkt ist dabei Zypern – gleich 18 zusätzliche Rotationen nach Larnaca sorgen dafür, dass es ausreichend Möglichkeit geben wird, angenehme Temperaturen zu genießen und Sonne zu tanken. Auch nach Mallorca sowie Varna wird es in den Herbstferien jeweils sieben Flüge zusätzlich geben. Ebenfalls deutlich aufgestockt werden die Flüge nach Dubrovnik und Split, nach Rom und Catania sowie nach Valencia – allesamt Destinationen, die gerade für Familien mit kurzen Flugzeiten, herbstlich-warmen Temperaturen und vielen Freizeitmöglichkeiten ideal sind.

Winterflugplan in Zahlen ausgedrückt

Auf der Kurz- und Mittelstrecke stehen im Winterflugplan 2025/26 von Austrian Airlines insgesamt 73 Destinationen mit bis zu 980 Flügen pro Woche zur Verfügung, auf der Langstrecke geht es bis zu 48-mal pro Woche zu zehn verschiedenen Destinationen.

Ciao, ciao bella Italia – ab Winterflugplan nach Linate und öfters nach Rom

Zu einer Flughafen-Änderung kommt es ab Start des Winterflugplans in Italien: Ab 26. Oktober 2025 fliegen Austrian Airlines bis zu vier Mal täglich nun den Flughafen Linate und nicht mehr Malpensa für alle Flüge nach Mailand an. Diese Änderung erfolgte durch die Übernahme entsprechender Slots von ITA Airways, die seit Jahresbeginn ebenso wie Austrian Airlines zur Lufthansa Group gehört. Der Flughafen Linate liegt wesentlich näher bei Mailand, womit sich die Fahrtzeit in die City für die Reisenden deutlich verkürzt.

Bereits mit Ende des Sommerflugplans werden die Verbindungen nach Rom Fiumicino auf bis zu drei Mal täglich bzw. 18 Mal pro Woche aufgestockt. Für Fluggäste von Austrian Airlines erschließt sich damit ideal der ITA Airways Hub in Rom – mittels Codeshare steht somit das attraktive Streckennetz der neuen „Schwester-Airline“ mit zahlreichen Langstreckenverbindungen nach Nord- und Südamerika sowie Asien zur Verfügung.

Ab in den hohen Norden – und herzlich Willkommen zum Pistenzauber in Österreich

Wem bei der Planung der nächsten Reisen im Winter 2025/26 eher der Sinn nach garantierter Kälte sowie Eis und Schnee steht, der freut sich sicherlich über die Wiederaufnahme der „Coolcation“-Destinationen im hohen Norden von Finnisch-Lappland: Rovaniemi, Kittilä sowie Ivalo werden wie auch im Winter 2024/25 wieder ins Programm genommen.

In Sachen Inbound/Skitourismus besonders relevant: Die Fortsetzung der sehr erfolgreichen „Skiflieger“ von Brüssel, Amsterdam, Kopenhagen und Warschau direkt nach Innsbruck – „Pistenzauber made in Austria“ ist damit für die Wintersportbegeisterten dieser potenten Quellmärkte mehrmals pro Woche besonders attraktiv und leicht zu erreichen.

Und immer lockt die Ferne – (aber nicht nur) mit Wärme

Wie jedes Jahr ein Highlight und in der Gunst der Reisenden im Winter ganz weit oben – Thailand, die Malediven und Mauritius. Mit bis zu fünf Flügen pro Woche auf die Malediven bzw. bis drei nach Mauritius werden die Inselparadiese wieder von der rot-weiß-roten Airline direkt angeflogen, sogar phasenweise bis zu zwei Mal pro Tag heben die Austrian Airlines Maschinen im Winter in Richtung Bangkok ab. Diese besonders enge Taktung nach Bangkok erfreute sich im vorherigen Winterflugplan besonderer Beliebtheit und großer Nachfrage und wird deshalb wieder eingeführt.

Weiters gut vertreten und immer beliebt im Winterflugplan – die bis zu elf wöchentlichen Verbindungen nach New York (JFK und EWR), ebenso die fünf wöchentlichen Verbindungen nach Montreal und drei wöchentlichen Verbindungen nach Boston.

