Schon 100 AUA-Flugbegleiter als "Austrian Wine Experts" zertifiziert

Austrian Airlines CEO Annette Mann: „Wir sind sehr stolz, dass bereits mehr als 100 Mitglieder unserer Cabin Crews zu Austrian Wine Experts ausgebildet wurden. Mit dieser neuen Facette unserer unverwechselbaren Servicequalität wecken wir bei internationalen Gästen an Bord die Lust, die kulinarischen Schätze Österreichs zu entdecken. Gleichzeitig bringen die Austrian Wine Experts für alle Österreicherinnen und Österreicher ein Stück Heimat und gelebte Tradition in die Welt hinaus.“

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Austrian Airlines erweitert ihr Serviceangebot in der Business Class um eine besondere Facette: Im Zuge einer Kooperation mit der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) wurden in den vergangenen Monaten interessierte Flugbegleiter und Purser zu sogenannten Austrian Wine Experts ausgebildet. In einem mehrtägigen Ausbildungslehrgang wurde die Weinkompetenz der Lehrgangsteilnehmenden geschult, was die Damen und Herren Absolventen dazu befähigt, den Fluggästen von Austrian Airlines Vielfalt, Qualität und den Charakter österreichischer Weine näherzubringen.

Aktuell hat Austrian Airlines unter den rund 2.500 Flugbegleitern mehr als 100 zertifizierte Austrian Wine Experts. Bis 2026 soll diese Zahl auf rund 250 anwachsen – also 10 Prozent der Cabin Crews von Austrian Airlines. Im Einsatz sind die Austrian Wine Experts in der Business Class, jeweils auf Kurz- sowie Langstreckenflügen von Austrian Airlines. Im Jahr 2026 soll auf jedem Langstrecken-Flug von Austrian Airlines zumindest ein Austrian Wine Expert mit an Bord sein, um so die bestmögliche Weinberatung der Business Class Gäste sicherzustellen. Erkennbar sind die Austrian Wine Experts an einem eigenen Pin, der die Banderole einer österreichischen Weinflasche darstellt und an der typisch roten Uniform getragen wird. Außerdem erhalten alle Absolventendes Zertifikatlehrgangs ein eigenes Schild, das sie als Austrian Wine Experts ausweist.

Mit der Zertifizierung ist die Beschäftigung mit dem Thema Wein für die aktuell über 100 zertifizierten Flugbegleiter (damit sind Damen und Herren gleichermaßen gemeint) noch lange nicht vorbei. Austrian Wine Experts sind Teil der Wine Expert Community. So werden sie von österreichischen Weinregionen zu Weiterbildungen eingeladen und bekommen die Möglichkeit, an Weinverkostungsmessen in Österreich teilzunehmen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Austrian Wine Experts in der pulsierenden Weinbranche stets up to date bleiben – und dieses Wissen an die Gäste von Austrian Airlines weitergeben können.

Österreich Wein Marketing GmbH Geschäftsführer Chris Yorke: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Austrian Wine Experts unsere langjährige Kooperation mit den Austrian Airlines auf ein neues Level heben konnten. Die österreichische Weinkultur ist weltweit einzigartig und ein unverzichtbarer Teil unserer Identität. Die Austrian Wine Experts werden einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Gäste von Austrian Airlines aus aller Welt unsere ausgezeichneten Weine bereits im Flugzeug kennenlernen!“

Die Austrian Wine Experts sind ein weiterer Schritt der rot-weiß-roten Airline, ihren Gästen kulinarischen Service auf Top-Niveau zu bieten. So sind beispielsweise seit April 2023 die Flying Chefs auf der Langstrecke mit an Bord. Diese von Do&Co eingesetzten Köche umsorgen die Business Class Gäste seither kulinarisch auf den Langstreckendestinationen der Airline. Darüber hinaus gibt es den Wiener Kaffeehausservice, der die Business Class Gäste mit einer Vielfalt an Kaffeevariationen über den Wolken verwöhnt. Außerdem arbeitet Austrian Airlines gerade an einem neuen Kulinarikkonzept, das 2026 abheben soll.

