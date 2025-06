Austrian Airlines hat die besten Mitarbeiter Europas

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Große Ehre und noch größere Freude für Austrian Airlines: Die Fluglinie sicherte sich dieses Jahr erneut eine Top-Platzierung bei den renommierten SKYTRAX World Airline Awards. Nach dem Titel „Best Airline Staff Service in Europe“ im Jahr 2023 ging diese Prämierung 2025 erneut an die Airline mit der rot-weiß-roten Heckflosse. Darüber hinaus wurden die Austrian Airlines Cabin Crews auch auf Platz 1 in Europa und unter die Top 20 weltweit gewählt. Die Awards wurden am 17. Juni in Paris verliehen.

„Die erneute Auszeichnung zeigt, auf welch konstant hohem Niveau die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Austrian Airlines tagtäglich ihr Bestes geben, um unsere Fluggäste sicher, pünktlich und mit der unverwechselbaren Gastfreundschaft von Austrian Airlines an ihr Ziel zu bringen“, zeigt sich Austrian Airlines CEO Annette Mann erfreut über die erneute Topplatzierung für Austrian Airlines.

„Wir sind froh und stolz auf das Team von Austrian Airlines! Die Prämierung bei den diesjährigen SKYTRAX World Airline Awards zeigt einmal mehr, dass die hohen Maßstäbe, die alle bei Austrian Airlines an die tägliche Arbeit legen, von unseren Fluggästen auch gesehen und wohlwollend honoriert werden. Das freut uns ganz besonders“, ist auch Austrian Airlines COO Francesco Sciortino begeistert.

Die SKYTRAX World Airline Awards

Die World Airline Awards gelten global als Maßstab für herausragende Leistungen in der Airline Branche und werden gerne auch als die "Oscars der Luftfahrtindustrie" bezeichnet. Die Awards basieren auf den Ergebnissen der weltweit größten Kundenbefragung im Flugsektor, die seit 1999 jährlich vom Meinungsforscher SKYTRAX durchgeführt wird und die Zufriedenheit der Kunden ausweisen.

An der aktuellen Umfrage beteiligten sich Fluggäste aus über 100 Nationen. Bewertet wurden mehr als 325 Fluggesellschaften weltweit. Alle Details zu den Ergebnissen der diesjährigen SKYTRAX World Airline Awards sind unter www.worldairlineawards.com zu finden.

In den Vorjahren gab es für Austrian Airlines bereits eine Reihe von Prämierungen. So wurde die rot-weiß-rote Airline in der Kategorie „Best Airline Staff in Europe“ bereits acht Mal als Erste ausgezeichnet. Außerdem gab es Awards als „Best Airline in Western Europe“, „Best Premium Economy Dining“ sowie drei Mal in der Kategorie „Best Business Class Dining“. Darüber hinaus wurde Austrian Airlines auch in Sub Kategorien wie “Best Airline Staff Europe” prämiert.

