Condor nimmt zwei europäische City-Ziele in den Winterflugplan 2025/26 auf

Beliebte Neuzugänge: Seit dem 1. Mai 2025 stehen die beiden europäischen Metropolen Mailand und Prag als neue City-Ziele im Condor Flugplan. Nach erfolgreicher Einführung in den Sommerflugplan, werden die italienische Modemetropole und die tschechische Hauptstadt nun auch Teil des Condor Winterflugplans 2025/26. Ab Ende Oktober bringt Condor ihre Gäste bis zu zweimal täglich nach Mailand und Prag.

„Mailand und Prag erfreuen sich bereits jetzt großer Beliebtheit – nicht nur bei Geschäfts- oder Städtereisenden, sondern auch als Anschluss an das Condor Langstreckennetz ab Frankfurt“, so Peter Gerber, CEO von Condor. „Mit der Aufnahme der beiden Ziele in unseren Winterflugplan reagieren wir auf die Nachfrage unserer Kunden und festigen außerdem unsere Position in unseren neuen City-Märkten.“

Neben den beiden europäischen City-Zielen stehen Condor Gästen im Winter auch die Städteverbindungen im DACH-Raum zur Verfügung. Berlin (BER), Hamburg (HAM), München (MUC), Wien (VIE) und Zürich (ZRH) werden dreimal täglich an Frankfurt (FRA) angebunden.

(red / DE)