Deutscher Ferienflieger Condor verlegt Zentrale zurück nach Frankfurt

Wie die "Frankfurter Allgemeine" berichtet, zieht Condor nach sechs Jahren "im Umland" mit ihrer Firmenzentrale wieder zurück "in den unmittelbar am Flughafen gelegenen Stadtteil Gateway Gardens". Die Zentrale werde in das " spektakuläre Alpha-Rotex-Haus am westlichen Ende des Stadtteils" verlegt. Der Betrieb dort solle laut "F.A.Z." im Februar des kommenden Jahres beginnen.

Insgesamt beschäftigt der Ferienflieger rund 5.500 Mitarbeiter, im neuen Hauptbüro werden etwa 800 bis 900 von ihnen ihren Arbeitsplatz haben.

Condor hatte 2012 eine neu errichtete Firmenzentrale bezogen, diese jedoch aus Kostengründen nach der Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook im Jahr 2020 aufgeben müssen.

(red)