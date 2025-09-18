Peoples baut Angebot nach Wien aus

Die Fluggesellschaft People’s baut ihr Linienflugangebot zwischen St.Gallen-Altenrhein und Wien weiter aus. Ab dem 28. November wird am Freitagmorgen eine zusätzliche Rotation angeboten. Damit stehen künftig an allen Werktagen zwei tägliche Verbindungen zur Verfügung – jeweils zu den Tagesrandzeiten.

Die Erweiterung bietet Geschäftsreisenden mehr Flexibilität bei Tagesreisen und ermöglicht eine noch effizientere, zeitsparendere Planung von Terminen in Wien sowie in der Vierländerregion am Bodensee. Auch

für Privatreisende eröffnen sich neue Möglichkeiten, Wien für ein verlängertes Wochenende zu besuchen oder komfortabel zurück in die Bodenseeregion zu reisen, so die Airline in einer Aussendung.

(red / PE)