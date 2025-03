EL AL Israel Airlines stellt neue Flugzeuglackierung vor

Die neue Lackierung hebt die Farben von EL AL und die Flagge Israels vor. Das „am meisten israelische Flugzeug“ landet in Kürze auf dem Flughafen Ben Gurion.

EL AL Israel Airlines setzt ihre lange Tradition des Engagements für die Flugsicherheit und die Stärkung des israelischen Stolzes und der weltweiten Verbundenheit fort. Im Rahmen der laufenden Wartung ihrer Flotte hat die Fluggesellschaft drei ihrer Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge vom Typ Boeing 737-800 komplett neu lackieren lassen.

Die Außenlackierung von Flugzeugen dient nicht nur der optischen Aufwertung, sondern ist auch eine wichtige Schutzschicht gegen Korrosion, Witterungseinflüsse und natürlichen Verschleiß und trägt damit zur Erhaltung der Integrität des Flugzeugrumpfes und der Flugleistungen bei. Die Lackierung erfolgt nach den strengen Verfahren der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und gewährleistet, dass die Flugzeuge den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.

Darüber hinaus ist die neue Lackierung Teil eines umfassenderen Rebranding-Prozesses der Flugzeuge von EL AL, der darauf abzielt, das äußere Erscheinungsbild der Flotte zu aktualisieren und an das neue Branding von EL AL anzupassen. Im Rahmen des Branding-Prozesses wurden Änderungen an der Lackierung und am Design der Flugzeuge vorgenommen, um die frische und neue Sichtbarkeit der Marke zu verbessern und gleichzeitig die israelischen Werte und die israelische Identität zu betonen.

Bei der Lackierung wurden auch die Farben der israelischen Flagge am Heck des Flugzeugs und das Firmenlogo erneuert. Dies ist ein weiterer Schritt, um den Nationalstolz des Unternehmens und seine Verpflichtung, Israel in allen Teilen der Welt zu repräsentieren, zum Ausdruck zu bringen.

