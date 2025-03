EL AL Israel Airlines eröffnet neue Flagship Lounge

Nach einer umfassenden Modernisierung wurde gestern (Montag) die neu gestaltete EL AL Israel Airlines King David Lounge am Flughafen Tel Aviv neu eröffnet. Ziel der Renovierung ist es, das gehobene Angebot von EL AL an die höchsten Standards anzupassen und ein luxuriöses, angenehmes und verwöhnendes Serviceerlebnis zu bieten.

Das Upgrade der Lounge umfasst eine moderne und gut ausgestattete Bar, neue Möbel mit einem neuen Sitz-Layout, um die Gastfreundschaft zu verbessern und gleichzeitig die Privatsphäre der Passagiere zu gewährleisten, sowie hochwertige Kaffeemaschinen der beliebten Kaffeemarke Nespresso.

Das mit der Gestaltung der Lounge beauftragte Architekturbüro Orly Shrem Architects hat den Raum so konzipiert, dass er sein volles Potenzial entfaltet und eine angenehme und einzigartige Atmosphäre schafft, ohne die Privatsphäre der Gäste zu beeinträchtigen.

Die Lounge bietet eine Vielzahl von Sitzmöglichkeiten, von ruhigen Sitzecken bis hin zu offenen gemeinschaftlichen Treffpunkten. Im Obergeschoss wurden eine zentrale Bar und private Arbeitskapseln für Passagiere eingerichtet, die einen ruhigen, vom Hauptbereich abgetrennten Bereich zum konzentrierten Arbeiten suchen.

Außerdem wurde der Teppichboden in der gesamten Lounge durch Hartholzböden ersetzt. In der gesamten Lounge wurde auf die Verfügbarkeit von USB- und Steckdosen geachtet, damit die Passagiere problemlos weiterarbeiten und ihre Geräte aufladen können.

Die neue Bar auf der Galerieetage wurde von der BELLBOY Group unter der Leitung von Ariel Leizgold, einem der bekanntesten Namen in der israelischen Mixologie- und Cocktailwelt, eingerichtet. Die Gruppe, die hinter einigen der erfolgreichsten Bars in Israel und weltweit steht, wurde ausgewählt, um die neue Bar in der Lounge zu leiten - von der Entwicklungsphase über die Erstellung des Barkonzepts und die Schulung des Barpersonals in der Lounge bis hin zur Entwicklung einzigartiger Rezepte. In Zusammenarbeit mit EL AL wurden fünf exklusive Cocktails entwickelt, die von EL ALs Lieblingsdestinationen inspiriert sind: New York, Tokio, London, Paris und Berlin.

Das beliebte und vertraute Speisenangebot der Lounge wurde vollständig beibehalten, zusätzlich zu einer neuen Zusammenarbeit mit Nespresso, die den beliebten und vertrauten Kaffee in einer Vielzahl von Stärken und Geschmacksrichtungen anbieten wird, der aus mehreren modernen Kaffeemaschinen in der Lounge ausgeschenkt wird. Darüber hinaus wird die Dan E Lounge in Zusammenarbeit mit EL AL weiterhin wie gewohnt betrieben, um eine größere Anzahl von Passagieren aufzunehmen und die Auslastung zu steuern.

Oren Cohen Butansky, EL AP Vice President of Customers and Service, sagte: „Wir glauben, dass das Flugerlebnis für unsere Kunden bereits am Boden beginnt, und deshalb sind wir bestrebt, das Erlebnis für unsere Passagiere von dem Moment an zu verbessern, in dem sie den Flughafen Ben Gurion betreten. Mit der Modernisierung der Lounge wollen wir unseren Passagieren einen besseren Service bieten und die Wartezeit vor dem Flug angenehmer gestalten. Sorgfältiges Design, der Fokus auf optimalen Service und die Zusammenarbeit mit führenden Anbietern in Israel schaffen zusammen das höchste Maß an Gastfreundschaft, das wir unseren Kunden bieten möchten. In Kürze werden wir mit der Modernisierung der Top-Lounge beginnen, um das Serviceerlebnis für unsere Premium-Passagiere weiter zu verbessern.“

Hinweis der Redaktion: Wer sich für die Hintergründe des arabisch-islamistischen Terrors gegen Israel interessiert und etwas über die Einsätze der israelischen Luftwaffe zur Verteidigung der Heimat von 1948 bis heute erfahren möchte, dem sei das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" empfohlen, das auch als Hardcover erschienen ist. Auch die Geschichte von EL AL Israel Airlines wird darin ausführlich beleuchtet. Ein eigenes Kapitel des Buches ist zudem dem arabischen Terroranschlag auf EL AL am Flughafen Wien im Jahr 1985 gewidmet - samt mehrerer Zeitzeugeninterviews. Ein Interview mit dem Autor des Buches "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" lesen Sie hier.

(red / LY)