EVA Air stellt EVA BizFam vor - ein globales Prämienprogramm für Geschäftsreisen

EVA Air präsentierte Ende April ihr neues EVA BizFam Global Corporate Travel Rewards Program in einer feierlichen Veranstaltung unter der Leitung von EVA Air-Präsident Clay Sun. Mehr als 130 Vertreter und Vertreterinnen in- und ausländischer Unternehmen kamen, um bei der Vorstellung der neuen digitalen Plattform von EVA Air dabei zu sein, die ein neues Kapitel im Bereich intelligenter und effizienter Geschäftsreisen aufschlägt.

„Als Dank für die langjährige Unterstützung unserer Firmenkunden weltweit haben wir EVA BizFam entwickelt, um das Reiseerlebnis mit mehr Komfort, Flexibilität und Sorgfalt zu verbessern“, sagte EVA Airs Präsident Clay Sun. "EVA BizFam ist mehr als eine Plattform, es ist eine Partnerschaft. Wir haben sie mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Nutzer und Nutzerinnen entwickelt, um eine Reisemanagement-Lösung aus einer Hand für Unternehmen aller Größen weltweit zu schaffen. Bei EVA Air sind Firmenmitglieder nicht nur Reisende, sondern geschätzte Partner und Partnerinnen auf einer gemeinsamen Reise. Egal, ob sie geschäftlich oder privat unterwegs sind, wir heißen sie herzlich willkommen, die gesamte Palette an Dienstleistungen und exklusiven Vorteilen von EVA BizFam zu genießen. Indem wir globale Ressourcen anbieten und branchenübergreifende Partnerschaften schmieden, wollen wir sinnvolle Kooperationen schaffen, die gegenseitigen Wert und Vorteile generieren, die wir direkt an unsere Mitglieder weitergeben."

Eine Plattform, mehrere Vorteile: Ein intelligenter Weg zur Verwaltung von Geschäftsreisen

EVA BizFam zeichnet sich durch vier Kernkompetenzen aus: eine globale Plattform, zentrales Reisemanagement, digitale Prämienabwicklung und ein einzigartiges branchenübergreifendes Allianzmodell. Die Plattform ist über Mobiltelefon, Tablet oder Desktop zugänglich und ermöglicht es Unternehmen, die Reisepläne und Prämien ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Echtzeit zu verfolgen und so die Effizienz zu optimieren und zu steigern. Unternehmen sammeln durch Firmenreisen Punkte, die sie für Freitickets, Kabinen-Upgrades und exklusive Flughafenprivilegien einlösen können. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können zusätzlich auch persönliche Infinity MileageLands-Meilen im Vielfliegerprogramm der Airline sammeln. Alle Vorteile sind über die EVA BizFam-Plattform leicht zugänglich und einlösbar.

Mehr als Reisen: Lifestyle-Vergünstigungen durch weltweite Partnerschaften

EVA BizFam geht über herkömmliche Reisemittel hinaus. Das Programm bietet Unterkunft, Verpflegung, Bodentransport und Freizeitdienstleistungen in Zusammenarbeit mit globalen Marken zu einem nahtlosen Erlebnis an. Mitglieder können in Zukunft gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises auf exklusive Angebote zugreifen und so geschäftlichen und privaten Reiseerlebnisse verbessern. Zu diesen Angeboten gehören spezielle Rabatte auf Hotelbuchungen, Flughafentransfers, Kaffeepausen und Spa-Behandlungen, die das Reisen noch angenehmer und lohnender machen.

Branchenübergreifende Zusammenarbeit zur Erweiterung der Reichweite und Verstärkung der Wertschöpfung

EVA BizFam öffnet auch die Tür für gemeinsame Werbeaktionen und Marketingmaßnahmen mit Partnern und Partnerinnen aus verschiedenen Branchen weltweit. Gemeinsam bieten sie und EVA Air durch die Zusammenlegung von Kundenstämmen und die Ausweitung des Serviceangebots einem größeren Publikum einen größeren Mehrwert. EVA Air führt derzeit aktiv Gespräche mit führenden globalen Marken, um diese Allianzen zu erweitern.

EVA Air wird die Plattform auf der Grundlage von Nutzerfeedback kontinuierlich verbessern, um innovativere, personalisierte Lösungen für Geschäftsreisen anzubieten und gleichzeitig die Möglichkeiten für Partnerschaften zu vergrößern. Unternehmen können sich ab sofort über die offizielle Website kostenlos für eine EVA BizFam-Mitgliedschaft bewerben und zu den ersten gehören, die ein zukunftsweisendes Reisemodell erleben, das den Geschäftserfolg, das Wohlbefinden der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie das gemeinsame Markenwachstum unterstützt.

(red / BR)