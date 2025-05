EVA Air führt im Juli ein Upgrade für den Wi-Fi-Service an Bord ein

EVA Air wird im Juli ein deutliches Upgrade ihres Wi-Fi-Services an Bord einführen und Mitgliedern von „Infinity MileageLands“ in allen Kabinenklassen einen kostenlosen Zugang anbieten.

Die Passagiere genießen eine nahtlose Verbindung, sobald das Flugzeug eine Reiseflughöhe von 10.000 Fuß erreicht hat. Zur Bewerbung dieses Upgrades plant EVA Air eine zeitlich begrenzte Sommerpromotion vom 1. Juli bis zum 30. September 2025, bei der alle Passagiere – „Infinity MileageLands“-Mitglieder und Nicht-Mitglieder gleichermaßen - an Bord der mit Wi-Fi ausgestatteten Flugzeuge (Boeing 777-300ER, Boeing 787 und Airbus A330-300) kostenlos und unbegrenzt im Internet surfen können.

Nach dem Aktionszeitraum wird der kostenlose Wi-Fi-Zugang während des Fluges exklusiv für Business Class-Passagiere und „Infinity MileageLands“-Mitglieder zur Verfügung stehen, so dass sie unbegrenzt im Internet surfen oder Textnachrichten verschicken können. Ob es darum geht, berufliche E-Mails zu beantworten, mit Freunden und Familie zu chatten, den Aktienmarkt zu verfolgen oder Reisefotos in den sozialen Medien zu teilen – noch nie war es so einfach, in der Luft in Verbindung zu bleiben.

Bei der Buchung eines Fluges mit EVA Air müssen Mitglieder ihre „Infinity MileageLands“-Mitgliedsnummer eingeben, damit das System den für sie in Frage kommenden Wi-Fi-Service an Bord ermitteln kann. Im Detail geplant ist Folgendes:

Diamond / Gold Card Silver Card Green Card Nicht-Mitglieder Royal Laurel / Premium Laurel / Business Unbegrenztes Surfen im Internet (Hinweis 1) Unbegrenztes Surfen im Internet Unbegrenztes Surfen im Internet Unbegrenztes Surfen im Internet Premium Economy Unbegrenztes Surfen im Internet Unbegrenztes Surfen im Internet Unbegrenztes Surfen im Internet Kein Service Economy Unbegrenztes Surfen im Internet Unbegrenzte Textnachrichten (Hinweis 2) Unbegrenzte Textnachrichten Kein Service

** Gültig ab dem 1. Oktober 2025 für alle internationalen Flüge von EVA Air und UNI Air.

Hinweis 1: Unbegrenztes Surfen im Internet unterstützt kein Video-Streaming, keine Sprachanrufe, keine VPN-Verbindungen und keine Videokonferenzen.

Hinweis 2: Textnachrichten werden über Apps wie LINE und WhatsApp unterstützt (ausgenommen Foto-Sharing).

Fluggästen, die noch nicht Mitglied bei „Infinity MileageLands“ sind, wird empfohlen, sich über die EVA Air-Website anzumelden. Neue Mitglieder können 1.000 Bonusmeilen erhalten und haben Zugang zu kostenlosen Wi-Fi-Vorteilen.

Für Passagiere, die mit dem Airbus A321-200 fliegen, hat EVA Air ein neu entwickeltes drahtloses Bordunterhaltungssystem eingeführt. Die Passagiere können eine große Auswahl an hochwertigen Unterhaltungsdiensten genießen, indem sie ihre mobilen Geräte oder Tablets mit dem Bordnetz verbinden und persönliche Kopfhörer verwenden. Das aktualisierte System wird bereits eingeführt und soll bis Anfang 2026 in der gesamten Flotte verfügbar sein.

Durch fortschrittliche Technologie setzt EVA Air weiterhin auf Innovation und Verbesserung des digitalen Borderlebnisses. Weitere Informationen über Wi-Fi und drahtlose Unterhaltungsdienste an Bord finden Sie unter https://www.evaair.com/de-at/fly-prepare/flying-with-eva/inflight-entertainment-service/ .

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der

Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

