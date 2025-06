EVA Air zum zehnten Mal in Folge mit den begehrten fünf Sternen von SKYTRAX ausgezeichnet

SKYTRAX, eine Website für Bewertungen und Rankings von Fluggesellschaften und Flughäfen, hat im Rahmen der Paris Air Show ihre „2025 World Airline Awards“ bekannt gegeben. EVA Air erhielt dabei zum zehnten Mal in Folge die SKYTRAX-Zertifizierung als 5-Sterne-Fluggesellschaft sowie elf weitere Auszeichnungen von SKYTRAX, darunter für „Best Economy Class Catering” und „World's Cleanest Airline”.

„EVA Air wurde seit 2016 jedes Jahr mit der Fünf-Sterne-Zertifizierung von SKYTRAX ausgezeichnet. Wir sind ständig bestrebt, das Beste zu liefern, was nicht immer eine leichte Aufgabe ist“, sagte EVA-Präsident Clay Sun. „Im Namen von EVA Air sind wir den Reisenden aus aller Welt und der Jury zutiefst dankbar, dass sie die Anstrengungen und das Engagement unseres Teams für hochwertige Dienstleistungen anerkannt haben. Ich möchte auch den unermüdlichen Einsatz jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes einzelnen Mitarbeiters würdigen. Diese Auszeichnung gebührt allen Kollegen und Kolleginnen, was mich sehr stolz macht. Auch in Zukunft wird EVA Air weiter nach Fortschritt und höchster Qualität streben, um allen Passagieren sicherere, komfortablere, innovativere und angenehmere Flugerlebnisse zu bieten.“

EVA Air führt in diesem Jahr offiziell die neuen Premium Economy Class-Sitze der vierten Generation in der Boeing 787-9 ein. Diese modernen Sitze bieten den branchenweit größten Abstand von 42 Zoll (= 106,68 cm), einen Liegesitzmechanismus, verstellbare Fußstützen und Armlehnen sowie 15,6-Zoll-Breitbildmonitore mit hoher Auflösung.

Beim Catering setzt die private Taiwanesische Airline auf einzigartige Gerichte aus verschiedenen Ländern, ansprechende Zubereitungsarten und kreative Kombinationen. Regelmäßig werden neue, abwechslungsreiche Menüs eingeführt, um den Geschmack von Passagieren aus aller Welt zu treffen. Darüber hinaus achtet EVA Air auf jedes Detail in der Kabine und hält sich an den Grundsatz, den Passagieren eine saubere und komfortable Umgebung an Bord zu bieten. Daher wurde sie bereits wiederholt als „sauberste Fluggesellschaft der Welt” ausgezeichnet.

EVA Air ist die erste Fluggesellschaft in Taiwan, die einen 24/7-Kundenservice und rund um die Uhr Unterstützung in chinesischer und englischer Sprache bereitstellt. Darüber hinaus bietet EVA Air ihren Passagieren derzeit 30 Minuten kostenloses WLAN an Bord an, ab Juli wird dieses Service als zeitlich begrenzte Sonderaktion erweitert bzw. für Mitglieder des EVA Air-Vielfliegerprogrammes „Infinity MileageLands“ besonders attraktiv. Passagiere, die mit einer Boeing 777-300 ER, einer Boeing 787 oder einem Airbus A330-300 fliegen, können von Juli bis September während der gesamten Flugreise kostenloses WLAN nutzen. Nach September ist der kostenlose WLAN-Service nur noch für Infinity MileageLands-Mitglieder verfügbar.

SKYTRAX ermittelt seine jährlichen „2025 World Airline Awards“ anhand einer internationalen Passagierumfrage, in der die Zufriedenheit mit individuellen Flugreisen gemessen wird. Das Unternehmen hat Online-Fragebögen an mehr als 22 Millionen Reisenden in der ganzen Welt verteilt, um die Dienstleistungen von Flughäfen bis hin zu Kabinen für mehr als 325 Fluggesellschaften und Flughäfen zu bewerten.

EVA hat wiederholt die SKYTRAX „Global Airline Awards“ gewonnen. Die diesjährigen Platzierungen und die dazugehörigen Kategorien sind wie folgt:

Gewonnene Auszeichnungen Ranking 2025 Best Economy Class Airline Catering No. 1 The World’s Cleanest Airline No. 1 Best Premium Economy Class Onboard Catering No. 3 Best Business Class Airline Comfort Amenities No. 3 The World's Best Airport Services No. 3 Best Airline Staff in Asia No. 4 The World's Best Airline Cabin Crew No. 5 World's Best Premium Economy Class Airlines No. 5 World's Best Economy Class Airlines No. 6 The Best Airlines in Asia No. 7 World's Most Family Friendly Airline No. 9

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der

Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

(red / BR)