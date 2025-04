EVA Air nimmt Nonstop-Verbindung zwischen Taipeh und Dallas auf

EVA Air nimmt am 3. Oktober eine neue Flugverbindung zwischen Taipeh und Dallas auf. Mit drei wöchentlichen Flügen erhöht sich das Angebot auf insgesamt neun Passagierflughäfen in Nordamerika mit Chicago, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle, Toronto und Vancouver. Mit der neuen Destination hat EVA Air in Zukunft die meisten Ziele und das umfangreichste Flugnetz von Taiwan nach Nordamerika.

"EVA Air bietet seit 1998 Frachtflüge zum und vom Dallas Fort Worth International Airport an. Aufgrund der Ansiedlung zahlreicher Unternehmen in den letzten Jahren und des starken Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums verzeichnen wir eine starke Passagiernachfrage auf dieser Strecke. Dallas hat sich zu einem der wirtschaftlichen und kommerziellen Zentren von Texas entwickelt", sagte EVA Air Präsident Clay Sun. "Mit der Eröffnung der direkten Passagierverbindung nach Dallas sind wir die einzige asiatische Fluggesellschaft, die zwei Routen nach Texas bedient. Als drittgrößter Flughafen der Welt in Bezug auf das Passagieraufkommen und den Transfer zu den wichtigsten Städten in den Vereinigten Staaten, Mittel- und Südamerika bietet die Verbindung zu diesem Markt mehr Komfort für unsere Passagiere."

Die Airline wird die Nonstop-Route Taipeh – Dallas und v.v. ab Oktober jeweils Mittwoch, Freitag und Sonntag mit einer Boeing 777-300ER bedienen.

Dallas ist mit über 8,3 Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt der Vereinigten Staaten und Sitz zahlreicher multinationaler Konzerne aus den Branchen Energie, Gesundheitswesen, Technologie, Luftfahrt und Finanzen. Darüber hinaus ist Dallas zu einem Drehkreuz für viele bekannte taiwanesische Unternehmen geworden, deren Projekte sich auf die Bereiche Fertigung, Technologie, Automobile usw. erstrecken, was den Handelsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den Vereinigten Staaten gefördert hat.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

