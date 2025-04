Fotostrecke: Air India jetzt auch mit A350 auf dem Flughafen Wien

Nach dem islamistischen Terroranschlag durch pakistanische Staatsbürger in der Kaschmir Region der mehr als zwei Dutzend Todesopfer forderte, haben sich die seit Jahrzehnten bestehenden Spannungen zwischen Indien und Pakistan weiter verschärft. Indien wies pakistanische Staatsbürger aus, der Nachbar Pakistan "revanchierte" sich mit unter anderem einer Sperre seines Luftraumes für indische Flugzeuge. Und die hat weitreichende Folgen. Weil Flugzeuge von indischen Fluglinien den pakistanischen Luftraum nicht mehr durchfliegen dürfen, müssen die Flugzeuge seit dem 25. April teils lange und teure Umwege in Kauf nehmen. Das wiederum führt dazu, dass manche Langstreckenflüge mit dem an Bord befindlichen Sprit ihr Ziel nicht mehr erreichen können. Sie müssen deshalb eine Zwischenlandung einlegen, um nachzutanken. Seither landen täglich bis zu zehn (und mehr) Air India Langstreckenjets auf dem Flughafen Wien, fast ausschließlich verschiedene Versionen der Boeing 777 und Boeing 787. Die A350 der Fluglinie, die für Planespotter aufgrund der neuen Bemalung besonders interessant sind, dagegen steuerten bisher vorwiegend Kopenhagen für den Tankstopp an.

Doch seit dem 29. April ist das anders. Seit dem gestrigen Dienstag kommen zusätzlich zu den Boeing 777-200LR, Boeing 777-300ER und Boeing 787-8 Dreamliner auch täglich mehrere Airbus A350 von Air India zum Tanken nach Wien.

Für heute, 30. April 2025, werden mindestens 14 Air India Flüge zum Auftanken in Wien erwartet.

Screenshot der Flughafen Wien Homepage.

Fotoimpressionen vom A350

Weitere Fotoimpressionen (Boeing 777-200LR, Boeing 777-300ER und Boeing 787-8)

Boeing 777-300ER

Boeing 787-8 Dreamliner.

