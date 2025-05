Über 600 Gäste besuchten die vierte Vienna Airport Business Night

Vergangenen Abend, 27. Mai 2025, verwandelte sich das Vienna Airport Conference & Innovation Center erneut in eine Plattform für unternehmerischen Austausch: Über 600 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Medien und Kultur folgten der Einladung zur vierten „Vienna Airport Business Night“. Ein Höhepunkt des Abends war unter anderem die Keynote-Speech von Militärexperte Oberst Dr. Markus Reisner. Im Zuge des Events wurden Auszeichnungen für den „Innovator des Jahres“ an Gate Space, für den „Besten Dienstleister“ an Eurest Österreich und für das „Cargo-Unternehmen des Jahres“ an Lufthansa Cargo vergeben. Die Veranstaltung bot eine eindrucksvolle Leistungsschau der Vienna AirportCity mit einem vielfältigen Programm, inspirierenden Gesprächen und hochkarätigen Gästen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die österreichische Künstlerin Caroline Kreutzberger.